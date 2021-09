I fremtiden vil borgere igen kunne få intravenøs behandling på klinikker, som sundhedshuse, og i eget hjem.Foto: Sarah Marie Winther

Endelig er ny behandlingsaftale på plads: Sikrer igen borgere mere frihed

Efter en periode, hvor Helsingør Kommune ikke behandlede borgere intravenøst, bliver det med den nye aftale nu igen muligt.

Helsingør - 03. september 2021 kl. 06:32 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Der bliver flere og flere ældre de kommende år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der frem mod 2030 vil blive over 160.000 flere borgere på 80 år eller derover. Fagpersonale og eksperter har længe råbt op om, at det kommer til at kræve en nytænkning af sundhedssektoren, for selvom vi bliver ældre, så får vi stadig brug for hjælp i eget hjem, flere får behov for en plejebolig, og ikke mindst for behandling på hospitalet, når helbredet skrænter.

Et udspil til en ny aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstadsområdet kan måske være første spæde skridt i en sådan retning. I hvert fald peger den på en delvis ny fordeling af opgaverne mellem hospitaler og kommuner.

Aftalen er blevet kaldt IV-aftalen og omfatter intravenøse behandlinger - behandlinger direkte i blodbanen - til borgere i kommunalt regi. Med den vil flere borgere fremadrettet kunne modtage intravenøs behandling i eller tæt på eget hjem, og kan således undgå ambulante besøg på hospitalet. Aftalen sikre nemlig både en høj faglig kvalitet i behandlingerne i kommunen samtidig med at den foreskriver, til hvem og hvordan behandlingerne takseres.

En tidligere opgave I Helsingør Kommune er denne type behandlinger ikke ukendte. Her har man ifølge formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen (V), førhen udført IV-behandlinger - som en slags hjælpende hånd til regionen, der har haft svært ved at løse pladsudfordringerne på hospitalerne. Men i september 2020 måtte kommunen trække i nødbremsen. Antallet af Intravenøse behandlinger steg som et resultat af flere udskrivelser fra regionens hospitaler, og da kommunen dengang ikke modtog kompenserende midler til ekstraopgaverne, var det ikke længere holdbart.

Derfor er nyheden om en aftale med regionen glædelig, forklarer Mette Lene Jensen. Med den vil borgerne igen få større frihed ved ikke at skulle køre frem og tilbage mellem hospitalet.

- Jeg er generelt positiv for aftalen, såfremt at vi takseres med det samme beløb, som vi har udgifter for ved at udføre de her behandlinger. Aftalen løber over en forsøgsperiode på to år, så her får vi at se, om det hele hænger sammen, fortæller hun.

Brug for flere hænder? Den nye aftale er på dagsordenen til det næste møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget, der finder sted i den kommende uge. Af dagsordenen for mødet fremgår det, at forvaltningen vurderer, at antallet af udskrivelser fra hospitalerne til kommunen vil stige som følge af aftalen. Det kan ifølge Mette Lene Jensen dermed ikke afvises, at der kan blive brug for ekstra sygeplejersker på sigt, da det naturligt vil medføre flere arbejdsopgaver.

- Nu har vi jo varetaget opgaven før, og det har vi kunnet med det personale, vi har haft. Aftalen vil selvfølgelig nok betyde, at vi skal oplære nogle flere i at give de intravenøse behandlinger, og jeg kan heller ikke udelukke, at vi måske må ansætte flere, siger hun og pointerer, at der i aftalen er lagt op til, at halvdelen af behandlingerne vil blive givet på nærliggende klinikker, og derfor er det kun de resterende 50 procent af behandlingerne, der vil blive givet i eget hjem.

- Der er lagt op til, at halvdelen af borgerne skal komme ned på klinikkerne, hvor sygeplejerskerne i forvejen er, og hvor de har det rette udstyr tilgængeligt. Derfor vil antallet af opgaver for hjemmesygeplejerskerne ikke være det samme, som antallet af udskrivelser fra sygehusene. Til gengæld fordrer den her aftale jo så også, at borgerne er så friske, at de er i stand til at komme op på klinikkerne, og det må vi se, om de så også er, siger hun.

Den nye aftale kan genforhandles under prøveperioden på to år. Aftalen træder i kræft fra 4. oktober 2021, såfremt kommunen vælger at støtte den.