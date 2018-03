Den gamle skole havde ikke sin egen hal, og eleverne måtte derfor have idræt i Helsingør Hallen. Det problem slutter, når den nye skole åbner. Foto: pressefoto.

Endelig: Nu kan ny byskole bygges

Helsingør - 23. marts 2018 kl. 04:07 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort efter påske begynder arbejdet med at renovere og bygge de nye faciliteter til Skolen i Bymidten. Det blev tirsdag eftermiddag slået fast, da borgmester Benedikte Kiær (K), kommunaldirektør Stine Johansen og administrerende direktør fra Elindco Byggefirma A/S, Steen Justesen, satte deres underskrifter på hovedentreprise-kontrakten.

- Nu kan vi endelig komme videre med skolen, og det er rigtig dejligt. Tillykke med opgaven, vi glæder os til samarbejdet, lød det fra borgmesteren i en tale til de nye samarbejdspartnere.

Blandt de fremmødte var skolens leder, Kari Jørgensen, der med et stort smil forevigede øjeblikket med sin mobiltelefon. For hende er underskrifterne af stor betydning. Projektet var nemlig allerede igangsat, da klager fra blandt andre skolens naboer, satte en stopper for planerne. Nu er det snart fire år siden, og endelig er det helt sikkert: Den nye skole bliver til virkelighed.

Det er helt ubeskriveligt fantastisk, at vi nu har en underskrevet kontrakt. Vi trænger virkelig til den nye skole. Flere af de gamle bygninger var fulde af PCB og skimmelsvamp, og det bidrager ikke ligefrem til et godt indeklima, fortalte hun ved mødet.

Hidtil største opgave

To andre entreprenørvirksomheder var med i udbuddet om Skolen i Midtbyen, men det blev altså Elindco Byggefirma A/S, der løb med sejren. Med en underskrevet kontrakt kan firmaet nu se frem til sit hidtil største projekt, der kommer til at koste omkring 250 millioner kroner.

- Vi glæder os til opgaven, og vi kan klare den, sagde den administrerende direktør, Steen Justesen, da han tog ordet efter borgmester Benedikte Kiær.

Virksomheden har da også mange års erfaring med at bygge skoler og institutioner, og de har blandt andet stået for udvidelsen af den eksisterende multihal på Roskilde Katedralskole. Derudover har de også haft kompletterings-entreprisen og sidste etape på af det store byggeprojekt på Københavns Universitet Amager, KUA 3. Her var de ansvarlige for udførelsen af alt det indvendige arbejde og den sidste finish af byggeriet.

- Skoler er et af vores kerneområder. Vi har meget fokus på at vælge materialer og arbejdskraft fra øverste hylde, fortæller projektchef Poul Jørgensen.

Hele byens skole

Udover de 1000 elever og 200 ansatte, der skal have deres daglige gang på skolen, skal Skolen i Bymidten også åbne op for foreningsliv og fritidsklub.

Skolen får blandt andet en hal, som foreninger kan bruge efter skoletid, og der bygges helt nye musikfaciliteter, som musikskolen i Helsingør også får gavn af.

Derudover får udskolingen nye lokaler til naturfag, mens mellemtrinnet får lokaler til håndværks- og designfag. Helt nye udendørsfaciliteter med terrasse på flere af skolens tage er også en del af tegningerne af den nye skole.

Der er i alt afsat mellem 310 og 320 millioner kroner til skolen, der hvis alt går efter planen, står færdig 2. november 2019.

Skolens elever vil under byggeriet have undervisning på Helsingør Skoles andre afdelinger. I takt med at bygningerne bliver færdige, vil elever og lærer rykke tilbage på Skolen i Bymidten.