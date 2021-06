Se billedserie I fremtiden kan dette ældre ægtepar se frem til at cykle på en cykelsti fremfor nu, hvor de er nødt til at cykle på vejen. Foto: Christopher Valeur

Endelig: Cykelsti til Helsingør Stadion er på vej

Om få dage begynder Forsyning Helsingør at modernisere vandrørene på Gammel Hellebækvej, så vejen er klar til at få en cykelsti. Hvornår cykelstien bliver anlagt er dog et større mysterium.

Helsingør - 08. juni 2021 kl. 04:51 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der er blevet skrevet meget om Helsingør Stadion, der gik mange millioner over budget, ligesom åbningsdagen for stadionet blev udskudt adskillige gange. Stadionet blev dog vist frem ved en åbningsceremoni i august 2019 og siden da, er stadionet blevet brugt til FC Helsingørs kampe. Planen har ligeledes været, at der skulle komme en cykelsti fra Marienlyst Allé til stadionet, der er omringet af fodboldbaner samt Helsingør Hallen. Det er derfor et sted, hvor mange børn og unge har deres daglige gang, når de skal til fritidsaktiviteter. I disse dage bliver først skridt mod den nye cykelsti taget, da Forsyning Helsingør har påbegyndt renoveringsarbejdet.

Nye rør Fra bykernen til Hamlets Vænge er der blevet installeret nye vandledninger, men fra Hamlets Vænge til Konventum er der gamle rør, der er lavet af stål og jern, og disse skal erstattes af nyere rør lavet af plastik. Det bliver gjort, så de rigtige vandledninger ligger under vejen, når Helsingør Kommune anlægger cykelstien til stadion.

- Vi begynder at køre ting derud nu her, og så laver vi første stykke før sommerferien og afslutter vores del efter ferien. Hvornår vi er færdige afhænger af nogle byggerier i Espergærde. Vi kommer til at have to gravesjak på arbejdet ved stadion, men måske rykker jeg den ene til Espergærde, fortæller afdelingsleder i vandafdelingen hos Forsyning Helsingør, Henrik Backe.

Fredning og slotsmur Selvom Forsyning Helsingør bliver færdige i løbet af sensommeren med at modernisere vandrørene, betyder det ikke, at cykelstien bliver opført i løbet af efteråret. Der ligger fortsat en større proces forude, når det kommer til at etablere en cykelsti langs Gammel Hellebækvej, da vejen er ret smal, ligesom der er flere andre udfordringer.

- De forbedrede cykelforhold ligger ikke langt ude i fremtiden, men vi kan ikke sige en eksakt dato på nuværende tidspunkt. Lige nu er det rådgivende ingeniørfirma Rambøll i gang med idéudvikling. Det ligger ikke lige til højrebenet at anlægge en cykelsti på hele strækningen grundet terrænforhold, slotsmur og fredning. Det er ikke bare at rykke kantstenene, siger Christina Levring Jakobsen fra Helsingør Kommunes Trafik og Byrum.

Når løsningen først er landet skal det derefter i rådgiverudbud samt entreprenørudbud, men midlerne til en cykelsti, der skal gå fra Marienlyst Allé, ud for Claessenvej, til Helsingør Stadion, er blevet bevilget.

Flere projekter i gang Foruden cykelstien til Helsingør Stadion har kommunen også et andet projekt i gang i samme område. Vejen på Marienlyst Allé ved Skolen i Bymidten er for smal til at lave cykelstier, men til gengæld vil der blive lavet trafiksanering for at begrænset biltrafikken.

- Marienlyst Alle har på strækningen fra Claessensvej til Nygade været trafiksaneret tidligere. I forbindelse med skolebyggeriet har der været foretaget justeringer af foranstaltningerne og for at sikre skolebørnenes færdsel, er der senest suppleret med midlertidige præfabrikerede bump. Vi har midler til at gennemføre en ny trafiksanering, og vi er i gang med projektering heraf, siger Christina Levring Jakobsen og fortsætter. - Anlægsarbejdet på strækningen mellem Claessensvej og Kampfeldtgrunden udføres i løbet af efteråret. Det er på nuværende tidspunkt ikke helt afklaret, hvad der skal ske på Kampfeldtgrunden, hvor der er grusparkering nu. Derfor udarbejder vi to forskellige planer for trafiksanering for den strækning, så vi er klar til at anlægge en løsning, der hænger sammen med den øvrige trafiksanering, uanset hvad fremtiden for Kampfeldtgrunden bringer, afslutter hun.