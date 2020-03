En saltvandsindsprøjtning med sprit

Helsingør Kommunes Beredskab har gjort et fund af gammel sprit i en lade. Nu har en lokal virksomhed omdannet fundet til håndsprit, og sænket prisen for kommunen fra 211 kroner til 11 kroner per flaske.

Det var starten af februar, og medarbejderne i kommunens beredskab skulle rydde en gammel lade tæt ved genbrugspladsen i Skibstrup. Inde i laden opdagede de flere dunke med 100 procent sprit, men de var ikke klar over, hvad de skulle gøre ved det, derfor gik fundet i sig selv igen. Det var før coronaudbruddet havde lukket landet, og gjort håndsprit til det nye guld og en mangelvare for mange.

