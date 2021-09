Se billedserie Der var blandt andet aktiviteter for børn, livemusik og mulighed for at købe mad og drikke til havnefesten. Patruljefartøjet kan anes i baggrunden. Foto: Thomas Kellermann

En perfekt blanding af idyl og lokalhistorie til Snekkerstens havnefest

Der var en bred palette af muligheder for sjove aktiviteter og for at dykke ned i Snekkerstens lokale historie til den årlige havnefest, der endda involverede en af Danmarks største forfattere. Og det hele var flankeret af sensommersolen.

Helsingør - 06. september 2021

- Det ser jo godt ud. Igen i år!

Sådan lød det fra en af gæsterne ved årets havnefest i Snekkersten, der fandt sted lørdag. Og flere andre skyndte sig da også at give et par positive ord med på vejen til Kjeld Damgaard, der stod for den lokalhistoriske udstilling, der dette år havde »Mennesker og huse langs Snekkersten Stationsvej og Bakkevej« i fokus.

Udstillingen, der var at finde i det gamle bådebyggerværksted, er et tilbagevendende fænomen til havnefesten. Men har man ikke lige så godt styr på lokalhistorien som Kjeld Damgaard, så springer særligt ét navn i øjnene på en af de i alt 66 plancher med tidligere husejere og alskens information om vejene: Henrik Pontoppidan.

Noget for enhver Forfatteren, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1917, lejede sig ind sammen familien hos »enkefrue Rodes« i villaen, der havde navnet Karina, på Snekkersten Stationsvej 12.

Men som Kjeld Damgaard bemærker, er der blandt meget andet også et tidligere børnehjem og et forsamlingshus på stationsvejen med grundig historisk udredning, der er interessant for de lokale.

Også de helt små havde noget at glæde sig over ved programmet, der spændte bredt. Foruden udstillingen var der mulighed for en tur i en smakkejolle, optimistjolle og StandUpPaddle i lagunen. På land var der mulighed for at opleve livemusik, få sig en fadøl fra Wiibroe og andet godt til ganen. Samtidig var der flere forskellige tilbud til børn, og for Milo var det helt store højdepunkt bassinet med fisk og krabber, som han udforskede nøje, før han lige får pjasket lidt med vandet. Heldigvis ikke noget, journalistens kamera ikke kunne holde til. Milo havde turen med sin bedstemor fra København, ligesom flere andre bedsteforældre og børnebørn, der også fandt vej til »900-klassen«.

Det forholdt sig nemlig sådan, at søndag den 5. september var flagdag for Danmarks udsendte, og i den anledning havde Marinehjemmeværnet udstyret havnen med et patruljefartøj, som passende også kunne vises frem til havnefesten - til både voksne og børns store begejstring.

Før har den lokalhistoriske udstilling fra det gamle bådebyggerværksted i Snekkersten Havn været mulig at se på Flynderupgaard Museet efter havnefesten. Men her er der er blevet lukket for udstillinger, og det har ikke været muligt finde et alternativt sted i Snekkersten.

Derfor var det kun 4. september fra 12 til 23, der var mulighed for at se udstillingen. Hvis dette år var som de andre i forhold til fremmøde, ville Kjeld Damgaard gætte på, der har været mellem 400 og 500.

Og da der ikke blev mulighed for at se den lokalhistoriske udstilling mere end én dag, var det passende, at man kunne kompensere ved at se det store, flotte patruljefartøj og nyde dagen med andre glade børn og voksne og god mad og fadøl, som mange nød i den vaskeægte sensommersol.