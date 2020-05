En ny slamsuger udover det sædvanlige

Den nye slamsuger kan rengøre 2000 meter ledning om dagen - det er tre gange så meget som en standardmodel Her er spuleoperatør Theis Christensen i gang med en opgave med den nye slamsuger.Foto: Ronnie Rosenlund Jørgensen

Forsyning Helsingør har udvidet bilparken med en miljøvenlig slamsuger, der mindsker vandforbruget og gør arbejdet mere effektivt. Spildevandsteamet i Forsyning Helsingør er ude i marken hver dag, hvor de løser opgaver med at rense

og spule brønde og stoppede kloakker fri for skidt, grus, sand og store fedtklumper. På det seneste er opgaven blevet både sjovere - og mere miljøvenlig.

Minimerer vandforbruget Forsyning Helsingør har nemlig fået leveret en ny slamsuger, der er lidt ud over det sædvanlige. Slamsugeren renser og genbruger det spildevand den suger op i den ene slange - til at spule med i den anden slange. Dermed minimeres vandforbruget med ca. 27.000 kubikmeter om året - svarende til det gennemsnitlige vandforbrug for ca. 5-600 personer. Samtidig udnyttes arbejdstiden bedre, fordi der ikke løbende skal bruges tid på at fylde nyt vand på bilen.

- Vi er glade for den nye slamsuger. Både fordi den mindsker vandforbruget og samtidig gør det muligt at arbejde mere effektivt - til glæde for miljøet og økonomien i driften. Men også fordi den forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne i vores spildevandsteam, der slipper for flere tunge løft, træk og skub - og får lettere ind- og udstigning i bilen, forklarer Charly Dahlsen afdelingsleder i Spildevand i Forsyning Helsingør, i en pressemeddelelse.

Ny teknologi Slamsugeren er specialproduceret til behovet i Forsyning Helsingør. Den er udstyret med en såkaldt elikopter på toppen, der betyder, at den fjernstyrede udlæggerarm kan rotere 360 grader rundt om vognen i en længde af 7,5 meter - og dermed sikre en langt mere fleksibel funktionalitet end i dag. Fx kan den gå ind over en hæk eller et hegn.

På bilen er placeret fire kameraer med 180 graders dækning. Dermed bliver det muligt fra førersædet at se hele vejen rundt om bilen. Den nye teknik betyder, at spildevandsteamet kan løse opgaverne bedre, hurtigere og mere effektivt.

Samtidig giver slamsugeren en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet, fordi alle funktioner sidder oppe i helikopter-hovedet og i slangearmene. Dermed undgås mange tunge løft, træk og skub. Samtidig er bilen produceret med lav ind- og udstigning til førersæde, hvilket er en fordel i de fleste arbejdssituationer.