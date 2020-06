Send til din ven. X Artiklen: En mulig besparelse ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En mulig besparelse ?

Helsingør - 24. juni 2020 kl. 11:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debathelsingoer:

Af Keld Olsen

formand for Espergærde Byforening

Helsingør: Kommunen bruger penge på eksterne konsulenter/advokater. Måske er der her en mulig besparelse at hente.

Det tager en masse tid - og dermed penge - at bruge konsulent-/advokatbistand. Først skal man begrunde, beslutte og finde penge til konsulenten/advokaten. Så skal man bruge tid på at finde den rette konsulent. Så skal man sætte konsulenten/advokaten ind i sagen. Så skal resultatet af konsulentens/advokatens arbejde oversættes til kommunale beslutninger. Og til sidst risikerer man at skulle diskutere, hvem der skal betale for den eventuelle forkerte rådgivning; og en eventuel erstatning for forkert rådgivning svarer sjældent til kommunens udgifter. Endelig har brugen af konsulenter/advokater den ulempe, at ekspertisen ikke beholdes i kommunen, men man er nødt til næste gang igen at spørge konsulenten/advokaten.

Konsulenter/advokater bruger man i min optik kun, når man enten skal have svar på et område, man ikke selv har forstand på, eller når man vil fralægge sig ansvaret, hvis det går galt. Og der er ikke grund til at kommunens politikere og forvaltning skal fralægge sig ansvaret. Tværtimod er den enkelte mere omhyggelig, når personen har ansvaret; så kommunens medarbejdere bliver også dygtigere af at have ansvar.

På byggeområdet har kommunen anvendt advokatbistand i flere tilfælde, bl.a. ved byggeriet på det tidligere Teknisk Forvaltning på Mørdrupvej. Rådgivningen viste sig at være forkert, og der måtte laves nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan. Kommunen har også anvendt advokatbistand i forbindelse med lokalplanen for Espergærdes industriområde. Planklagenævnet forventes at erklære lokalplanen for ulovlig.

I begge tilfælde, skulle advokaten fortælle, om lokalplanen var lovlig eller ej. Den slags viden bør naturligvis findes i kommunens byplanafdeling. Så det gode råd er at stole på kommunens medarbejdere i stedet for at bruge penge på at kunne placere ansvaret hos den eksterne advokat. Ikke at resultatet nødvendigvis var blevet anderledes, men man havde sparet tid og advokatpenge.

Noget andet er, at byrådet med fordel kan tage de indsigelser, som borgerne kommer med, alvorligt. Havde man gjort det, var begge de omtalte sager - og helt sikkert flere andre - undgået.