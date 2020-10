Under debatten understregede borgmester Benedikte Kiær(K) at lovgivningen om fri passage langs kysten naturligvis skal overholdes, og at man skulle henvende sig til kommunens folk, hvis man oplevede vildledende skilte eller ulovlige forhindringer. Her ses stranden ved Højstrup ved et heftigt uvejr. Foto: Arkivfoto

En million-gave til folk på Strandvejen?

Et minimalt flertal i Byrådet bestående af den borgerlige blok plus R stemte for en finansiering af det storstilede kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid i kommunen, som betyder 100 procent kommunal finansiering af sandfordring.

Helsingør - 27. oktober 2020 kl. 04:55 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Der blev - blandt meget andet - talt om misundelse, hykleri, en borgmester, som angiveligt hælder millioner ned i lommen på de rigeste grundejere, samt om juraens grænser for at støtte til private borgere og virksomheder, da Byrådet på mødet mandag aften diskuterende en sag om finansieringen af kommunens del af kystsikringsprojektet "Nordkystens Femtid". Projektet, der er et samarbejde mellem Gribskov og Halsnæs kommuner, har et samlet budget på 50 millioner kroner for Helsingørs vedkommende,når det gælder den såkaldte initialfodring med sand.

