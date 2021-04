Frem Hellebæk Fodbold vil gerne have en større kunstgræsbane, og kommer selv med noget af finansieringen. Foto: Arkiv

En million ekstra er på vej til kunstgræsbaner

Et flertal i Økonomiudvalget er klar til at give en tillægsbevilling på en million kroner til kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg i Ålsgårde.

Helsingør - 23. april 2021 kl. 11:04 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Alt peger nu på, at et flertal i Byrådet bestående af K, S og V på næste byrådsmøde giver en tillægsbevilling på en million kroner til at udvide den planlagte kunstgræsfodboldbane på Nordkysten Idrætsanlæg, der i forvejen er afsat 6,6 millioner kroner til. Det står klart efter seneste møde i Økonomiudvalget, hvor DF, EL, SF og R stemte imod tillægsbevillingen.

Det fremgår af referatet af DF's Marlene Harpsøe foreslog, at sagen skulle henvises til budgetforhandlingerne. Men det fik hun ikke opbakning til.

Bidrager selv

Baggrunden for ønsket om en tillægsbevilling er, at den lokale klub IF Frem Hellebæk Fodbold har henvendt sig til Idræts- og Fritidsudvalget med et ønske om at udvide banen, så der bliver tale om halvanden fodboldbane. Den sidste del af kunstgræsset skal bruges til opvarmning og træning.

Det sker med inspiration fra kunstgræsbanen i Hornbæk, som er indrettet på denne måde.

Samtidig har klubben oplyst, at man er klar til at bidrage med 300.000 kroner i egenfinansiering af projektet, som har et budget på samlet 7,9 millioner kroner.

Kommunens forvaltning i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at det nye anlæg vil øge mulighederne for flere udendørs fodboldaktiviteter i den nordlige del af kommunen, og samtidig øge kommunens samlede vintertræningskapacitet på kunstgræs. Omvendt vil målgruppen dog være medlemmer, som vil være i stand til benytte baner andre steder i kommunen.

Udvidelsen af projektet vil betyde, at byggeriet vil blive noget forsinket, da der så skal ske en ny myndighedsbehandling, fremgår det af referatet fra mødet i Økonomiudvalget. Det betyder,at banen først vil være klar i foråret 2022.

