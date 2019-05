Havnens Dag er et arrangement landet over, der skal sætte fokus på livet på vandet og få danskerne til at stifte bekendtskab med det. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: En fyldt Nordhavn med krabbejagt og sejlture Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En fyldt Nordhavn med krabbejagt og sejlture

Helsingør - 28. maj 2019 kl. 07:08 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Havmågen« lagde stille og roligt til ved Bro 13 efter en kort tur. Syv personer hoppede af, og seks stod klar til at hoppe på, så de nu kunne blive sejlet ud på rundtur. Et billede, der gentog sig i løbet af lørdagen, da Havnens Dag blev afholdt på Nordhavnen i Helsingør.

- Vi kan bare tage en tur mere, sagde en lille pige, da hun gik forbi »Havmågen« med sin mor.

- Nej, man kan kun komme med den én gang, lød svaret, men det var umiddelbart ikke nok til at overbevise den lille pige.

- Jamen de kan jo ikke genkende os, når der er så mange mennesker, prøvede hun, men glemte vist hurtigt igen, at det var vigtigt for hende at komme ud på båden.

Sejlturen var bare én af en række aktiviteter på havnen, som skulle fremme helsingoranernes kendskab til det maritime. Og det virkede vist, for hundredvis af borgere havde fundet vej til havnen i det solrige vejr, der kun lejlighedsvis blev udfordret af skyer. Overalt sad folk ved med bordene fyldt med mad, og fra teltet midt på havnen spillede Malene Falcks Knejpeband musik, som der blev sunget med på, mens der blev drukket øl.

På krabbejagt

Ved Øresundsakvariets vandlaboratorium var der et liv som ved en myretue. Børn løb frem og tilbage mellem hinanden på broen, mens de kastede liner ned i det lave vand - konstant på jagt efter krabber.

- Man må kun tage dem op kort tid, og så skal de ned igen, lød det fra en lyshåret dreng, der straks fik en anerkendende og enig kommentar fra sin mor.

På trods af de mange børns hårde arbejde og store entusiasme efter at få hevet krabber op i deres spande, var der ikke ret mange, som fik løst opgaven. Når det blev for kedeligt, hoppede de rundt på stenene ved siden af vandlaboratoriet for at finde sten og røre ved vandet.

Kunder i butikken

Ud over sejlture, krabbefangst, livemusik og god mad var der også mulighed for at lære at dykke på havnen, men bassinet var ikke ligefrem fyldt med mennesker. Mere held var der ved loppeboderne, hvor man til billige penge kunne erhverve sig fiskestænger, bøjer, blink, snøre, reb og vandski. Også i Nordhavnens Proviant var der godt med kunder, som slog et smut forbi den lille butik for at købe is eller drikkevarer.

- Der er mange kunder på en dag som i dag, så det er godt. Det er ikke nødvendigt med sådan en dag for at drive butik hernede, men det er en god hjælp, lød fra det Michael bag kassen, inden han blev afbrudt for at trykke en families varer ind i systemet.

Mest populær var dog en aktivitet, der intet med vand havde at gøre. Børnene vrimlede nemlig om den røde hoppepude.