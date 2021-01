Et smukt foto af Oriontågen, der ligger langt ude i universet. Foto: Niels Laurits Meldgaard

En fjern fødestue

Helsingør - 28. januar 2021 kl. 20:10 Af Allan Reib Kontakt redaktionen

Niels Laurits Meldgaard fra NOVA-Nordsjællands Astronomiforenings astrofotogruppe tog dette foto af Oriontågen d. 16. januar, da stjernehimlen for én gangs skyld åbenbarede sin skønhed. Mange kuskeslag i nattekulden skulle der til, før fotoet var i kassen. Det var januar måneds hidtil koldeste nat. Niels anvendte en af NOVA´s lånekikkerter, en 8 tommer Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Kameraet var et Canon spejlrefleks kamera. Ved at stacke 13 billeder, som hver havde en eksponeringstid på 30 sekunder, fik Niels fuldendt sit tekniske arbejde.

Oriontågen Ca. 1470 lysår borte, befinder Oriontågen sig fra Jorden. Et lysår er ca. 9.460 mia. km! Eller den strækning lyset tilbagelægger på ét år. Derude i det dybe rum fødes til stadighed nye stjerner i en tæt samling af støv og gas. Denne koncentration af stof er grobunden for stjernedannelse. Med det blotte øje anes et lille diffust stjernelignende objekt i Orions Sværd lige under de 3 iøjnefaldende stjerner centralt i Orion. Jeg tog et mobilfoto forleden af Sværdet. Man kunne ane tågen! Godt 700 babystjerner kender man i tågen, men antallet vokser. Oriontågen har et tværsnit på 24 lysår. Det er det ultraviolette lys fra de unge varme stjerner i tågen, som ioniserer gassen og får tågen til at lyse.

Nærkontakt til himmelrummet NOVA har udover sine meget velanskrevne foredrag om astronomi, rumfart, geologi og klimatologi, også som ovenfor nævnt, en engageret astrofotogruppe, som benytter dels en række låneteleskoper og det store 16 tommer teleskop på Montebellobservatoriet i Helsingør. Gruppen arbejder på at få fjernstyret det store teleskop, hvilket betyder, at man fra sin egen computer, med det formål, at få visuel nærkontakt til en lang række af spektakulære himmelobjekter. Det vil sige, at man ikke skal stå og fryse ved teleskopet, når man observerer, men sidde i sin varme stue og nyde himmellegemernes skønhed.