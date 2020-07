En dårlig dag for ung mand: Intet kørekort og narkometertest

En 27-årig mand fra Helsingør kørte onsdag aften bil ved Klostermosevej i Helsingør, da han blev stoppet af politiet ved krydset til Smakkevej. Her kunne betjentene konstatere, at manden ikke havde gyldig førerret, og det blev han sigtet for. Derudover blev manden bedt om at udføre en narkometertest, hvor han fik narkometret til at slå ud. Han har senere fået taget en blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.