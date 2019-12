Emilie var tidligere pædagog, men følte, at hun havde brug for at gå helt andre veje. Hun brød alt op, startede forfra, samlede det igen og blev millionær med sin egen virksomhed.

Artiklen: Emilie følte ikke, der fandtes et job for hende: Så skabte hun det selv og blev millionær

Emilie følte ikke, der fandtes et job for hende: Så skabte hun det selv og blev millionær

31-årige Emilie Melgaard Jacobsen fra Helsingør har skabt en millionsucces på søvnmeditationer til børn. Men først skulle hun til livets yderpunkt for at vende og vinde.

Den følelse havde hun haft længe, for det føltes ikke som de rigtige rammer at arbejde som pædagog.

Der er nok ikke noget job for mig, tænkte Emilie, indtil hun en dag besluttede sig for at skabe det selv.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her