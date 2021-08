Elsket fiskemaleri må vige for nyt tandlægehus

- Når man ser bort for det gode vægmaleri, så er selv bygningen ikke noget, som har nogen værdi. Sådan siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R) i forbindelse med, at et flertal i By-, Plan og Miljøudvalget på det seneste møde sagde ja til at give en dispensation for lokalplanen til, at der kan laves et nyt byhus i 2,5 plan med saddeltag på adressen Jernbanevej 12 ved Helsingørs busterminal.