Else på 102 år fik første stik

På Falkenberggård Plejehjem i Ålsgårde var det Else Ovesen, som fylder 102 år i næste måned, der modtog det første stik med den eftertragtede vaccine, og her på plejehjemmet blev det ligesom på de øvrige vaccinationssteder betragtet som en festdag, hvor vaccinerne blev modtaget af klapsalver.

- Jeg er ikke bange for et lille stik. Jeg håber bare, det her bliver godt på verdensplan, sagde Else Ovesen, der - mens hun fik sin vaccination - via FaceTime havde forbindelse til borgmester Benedikte Kiær og kommunaldirektør Stine Johansen på rådhuset i Helsingør.