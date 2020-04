Elevrådsformand: Det ser ud til at fraværet falder i cyberspace

Elevrådsformand Mike Viking Hansen fortæller, at han selv har været ramt af covid-19. Privatfoto

Helsingør - 05. april 2020 kl. 05:49 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjernundervisningen er gået bedre, end man kunne frygte, men der mangler struktur, mener elevrådsformand Mike Viking Hansen. Den ene dag skal man arbejde alene i fire moduler med skriftlige opgaver. Dagen efter er alt vendt på hovedet. Her skal man deltage i fire modulers fællesundervisning over videoplatforme som Skype eller Google Meet.

Men det er faktisk også noget af det eneste negative, som elevrådsformand på Helsingør Gymnasium, Mike Viking Hansen, har at sige omkring den seneste tid, hvor gymnasierne har været lukket, og al undervisning er flyttet hjem i elevernes stuer.

- I starten var der en del forskellighed fra lærer til lærer. Det kunne være en hel dag med skriftlige afleveringer, hvor andre lærere kun underviste på video med hele klassen. Der savnede andre og jeg struktur, siger elevrådsformanden og påpeger: - Men for hvordan det kunne være gået, er det gået rigtig godt.

Udover at være elevrådsformand, er Mike Viking Hansen også menigt bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasieelevernes Sammenslutning i Nordsjælland. Derfor har han jævnligt været i kontakt med andre danske gymnasier den seneste tid - og her tegner der sig et overraskende billede.

- Fra hvad, jeg har set og hørt, er fraværet faldet. Jeg har også ringet rundt til andre gymnasier, som fortæller, at fraværet er faldet hos dem, siger Mike Viking Hansen som dog fortæller, at kun ti ud af 30 elever i hans spanskklasse mødte op til fredagens virtuelle undervisning.

Elevrådsformanden har selv været syg af COVID-19, men her havde han alligevel mulighed for at deltage i undervisningen, da den var virtuel, siger han.

Selvom Mike Viking Hansen grundlæggende mener, at fjernundervisningen er gået godt, så håber han på, at der næste gang vil være en plan for, hvordan man kan sikre mere struktur over undervisningen. wincentz