Eleverne vil blive i skolen

HF-start er for unge, der eksempelvis har taget en 9. eller 10. klasse og har været væk fra uddannelsessystemet i et år eller mere. Det kan også være unge, der er kommet skævt ind på en gymnasial uddannelse og har brug for gode oplevelser for at få mod på en ny start, eller elever, der har brug for et fagligt løft.