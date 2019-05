Se billedserie Repræsentanter fra Helsingør Kommune sørgede for stemmesedler til de 59 elever og 10 besætningsmedlemmer, der er ombord på Georg Stage. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Eleverne fra kendt skoleskib lagde til kaj for at stemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eleverne fra kendt skoleskib lagde til kaj for at stemme

Helsingør - 22. maj 2019 kl. 09:37 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi lever I vores egen lille boble her ombord, fordi vi hele tiden er til søs og sjældent har mulighed for at sidde med vores telefoner. Derfor har det været meget begrænset, hvor meget vi har kunnet sætte os ind i valget og valgkampen, forklarer Juliane De Lorenzo, der er elev ombord på Skoleskibet Georg Stage.

Mandag eftermiddag lagde den store historiske tremastede fuldrigger til ved Kongekajen i Helsingør Havn. Skibets 59 elever skulle deltage i en brandøvelse på en af ForSeas el-færger, og når de nu alligevel skulle lægge til kaj, kunne de ligeså godt få tjent deres demokratiske værnepligt.

I aftale med Helsingør Kommune fik eleverne mulighed for at brevstemme under deres ophold i byen. Repræsentanter fra kommunen var tirsdag eftermiddag forbi det store skib med stemmesedler, og med tæpper og tøjklemmer fik eleverne hurtigt lavet deres egne små stemmebokse.

- Det er noget man lærer her ombord: at finde hurtige og kreative løsninger, siger Rasmus Rosshaug, der ligesom Juliane er elev på skoleskibet.

Et svært valg

Selvom hverdagen er præget af mange praktiske opgaver, og der sjældent er meget tid til at orientere sig om, hvad der sker inde på land, er det hverken gået Rasmus' eller Julianes næser forbi, at det politiske billede i Danmark er i rivende udvikling.

- Hver gang der er en stund, hvor vi lige kan tjekke telefonerne, så er der sket noget nyt. Nye partier og Rasmus Paludan og alt balladen med ham har fyldt mange af de ellers begrænsede opdateringer, vi har fået, siger Juliane og smiler.

For at klæde eleverne på til at sætte krydset til både europaparlamentsvalget og folketingvalget gav besætningen dem fri til at sidde med deres telefoner i et par timer mandag aften.

- Vi satte en af valgdebatterne på, så vi lige kunne blive opdateret på, hvad de forskellige partier mener om forskellige emner, fortæller Rasmus, der synes det er klart sværest at beslutte, hvor krydset til EP-valget skal sættes.

- Jeg har ikke hørt særlig meget om det valg. Jeg ved ikke rigtig, hvad kandidaterne står for, siger han.

Både Juliane og Rasmus erkender, at de ikke har sat sig så godt ind i valgene, som de nok ville have gjort, hvis de havde været hjemme. Alligevel er det ikke noget, de fortryder, nu hvor de skal til stemmeurnerne.

- Det er én gang, at vi får den her oplevelse på Georg Stage, så det er med at nyde den. Vi har gjort, hvad vi kan ud fra de forudsætninger, vi har haft her ombord, og det er ikke fordi, vi slet ingenting ved. Jeg har det helt okay med at stemme, siger Juliane De Lorenzo og smiler.

Ikke alle kan stemme

Ikke alle skibets elever kan stemme ved valgene. Nogle er for unge, og andre har ikke dansk statsborgerskab. På land står islandske Dagmar Óladóttir og norske Emilie Hopland - nu hvor de ikke kan stemme, har de påtaget sig opgaven med at holde vagt på kajen.

- Vi må hjælpe hinanden, og da vi ikke kan stemme, kan vi jo passende stå her, fortæller de med et smil, mens turister, pressen og nysgerrige borgere fotograferer dem og det historiske skoleskib.