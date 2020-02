Det er disse ni elever, som sørger for, at Espergærde Gymnasiums sociale medier ikke bare bliver styret af en voksen kommunikationsmedarbejder. Foto: Presse

Elever tager magten over stort gymnasiums sociale medier

Helsingør - 26. februar 2020

En gruppe på ni elever har nu overtaget styringens Espergærde Gymnasiums Facebook-profil. I en tid hvor gymnasieelevers adfærd på sociale medier er en del af den offentlige debat, kan det være fristende at tegne en stram, voksenstyret linje. På Espergærde Gymnasium har man i stedet valgt at give eleverne ansvar. Man har nemlig nedsat en SoMe-redaktion, som skal være med til at styre skolens officielle Instagram- og Facebookprofil.

SoMe-redaktionen kommer til at bestå af : Hannah Wagner Höegh 3.f, Leah Karuana Muthee 3.l, Frederik Stener Pedersen 3.s, Carl Mailand 2.d, Isabel Dahlerup 3.s, Kristina Klink Heilmann 2.d, Luca Bjørn Larsen 2.a, Vineth Thipakaran 3.t og Wilma Riemer Eis 2.b

Siden slutningen af november har de mødtes til ugentlige redaktionsmøder for at tale strategi og vælge historier fra hverdagen, som de gerne vil fortælle. I første omgang har de startet en officiel Instagram-profil, og det er gået så godt, at de snart overtager skolens Facebookgruppe.

- Digital dannelse er et vigtigt indsatsområde og i den proces nytter det ikke noget at tage ansvaret fra eleverne. Man er nødt til at inddrage dem i arbejdet og indlede en samtale om de spørgsmål, som melder sig, for eksempel, hvordan tager vi hensyn til hinanden, og hvad er god og dårlig opførsel. Vi kan samtidig se, at det gør noget godt for formidlingen. Eleverne er simpelthen de bedste til at fortælle deres egne historier, og når de gør det, så lytter kammeraterne, siger rektor Henrik Boberg Bæch

Det er Leah Karuana Muthee fra 3.l enig i. Hun er redaktør for SoMe-redaktionen og er ikke i tvivl om, at det er en god idé at lade eleverne stå ved roret.

- Vi har fingeren på pulsen og forstår målgruppen, fordi vi taler elevernes sprog, og de kan identificere sig med den måde, vi gør tingene på.

En af grundene til, at Leah meldte sig til gruppen, er netop, at hun nyder at deltage aktivt i skolens sociale og faglige liv. Hun var i forvejen aktiv i flere elevudvalg, og det virkede som en naturlig forlængelse også at fortælle om alt det, der sker. Både til dem der går på EG, men også til alle dem uden for skolen.

- Jeg vil gerne være med til at tegne et billede af, hvordan det rent faktisk er at være elev på EG. Der bliver fortalt mange historier om gymnasieelever. Det her er en måde selv at hæve stemmen.

Også elevrådsformanden Hannah Wagner Höegh fra 3.f er med i SoMe-redaktionen. Hun er vant til at være elevernes talerør, og det er vigtigt for hende, at så mange som muligt føler sig set og hørt.

- Det er målet, at SoMe-redaktionen repræsenterer alle på skolen. Alle elever kan byde ind og sende os historier og billeder. Vi har også planer om, at klasserne efter tur skal overtage Instragram en uge, så vi kan brede fortællingen om EG ud, siger hun.