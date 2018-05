Elektronikaffald får tag på

Fra mandag den 30. april og et par uger frem vil kunderne på Skibstrup Genbrugsplads opleve, at der bygges nyt på pladsen. Det er området i midten med de små stålbure til elektronikaffald og hjørnet med Genbrugsen - som også bruges til oplag af fyldte bure - der får etableret en fast overdækning, så affaldet kan stå tørt hele året rundt.

Fremover kommer elektronikaffaldet til at stå under en overdækning på Skibstrup Genbrugsplads.

Byggeriet begynder for alvor i uge 18 og forventes at være færdiggjort i løbet af et par uger. I byggeperioden vil det stadig være muligt for kunderne at komme af med elektronikaffaldet. Modtageområdet bliver flyttet til et andet sted på Genbrugspladsen.