Helsingør Bilhus havde et par af de mange elbilvarianter med, så folk kunne kigge nærmere på dem.Foto: Kim Rasmussen

Elbiler indtog Kulturhavnen: 11.000 skal køre grønt i 2030

Lørdag satte kommunen sammen med foreningen Copenhagen Electric og elbilforeningen FDE fokus på grøn transport ved et stort arrangement på Kulturhavnen.

Helsingør - 20. september 2021 kl. 04:02 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

I 2030 skal der køre 775.000 el- og hybridbiler på de danske veje, og skal Helsingør leve op til den målsætning, vil det betyde, at der til den tid skal køre omkring 11.000 i Helsingør. Ifølge kommunes klimakoordinator, Gitte Larsen, er der i dag registreret 405 elbiler og 371 hybridbiler i kommunen - så der er endnu et stykke vej til de 11.000.

Netop af den grund inviterede kommunen sammen med foreningen Copenhagen Electric og elbilforeningen FDE til Kør Grønt-dag på Kulturhavnen lørdag. Her stod de klar til at fortælle og informere om de forskellige elbiler, om lademuligheder og omkostningerne, og så var det da også muligt at få en tur i en af de grønnere biler.

- Det er vores opgave som kommune gennem information at hjælpe borgerne i en grønnere retning, og derfor er vi her i dag, forklarede Gitte Larsen.

Køb en elbil I en cirkel på havnepladsen havde Helsingør Bilhus parkeret eksemplarer af de elbiler, som de hver dag sælger til kunder, der allerede har truffet beslutningen om, at skifte olien ud med el.

Særligt de tiltræk de forbipasserendes interesse, og her stod bilsælger, Audrius Radziunas, da også klar til at rådgive, be- eller afkræfte nogle af de mange myter, der er om elbiler, og ikke mindst klar til at sælge en vogn.

- Vi sælger elbiler hver dag. Rigtig mange virksomheder bruger kun el-biler nu, og det kan vi mærke. Men der er stadig også mange, der er skeptiske, og som er ramt af det fænomen, der hedder rækkevidde-angst - og tro mig - det eksisterer. Mange siger »jamen den kan kun køre 400 kilometer på en opladning«, og det er rigtig nok, men hvor mange gange kører man 400 kilometer? Det skal man spørge sig selv om, fortæller han og fortsætter:

- Nogen siger, at de ikke vil købe en elbil, fordi de gerne vil kunne køre på ferie i bil, men så kan man jo leje en til det, for de penge man sparer på benzinen.

Spørger man Audrius Radziunas, hvad hans bedste råd er til folk, der overvejer at købe en elbil, så svarer han, at man ikke skal tænke, at de dyre elbiler er bedst.

- Man skal sætte sig bag rattet i dem, og finde ud af, hvilken en man bedst kan lide at køre. Elbilerne er i dag næsten lige gode. En Mercedes og en Renault kan det samme. I stedet handler det om komforten og designet, siger han.

Deler ud af viden Udover bilforhandlerne og kommunen selv, så havde også Elbilforeningen repræsentanter på havnepladsen. De kunne fortælle om deres erfaringer med elbiler og gøre de besøgende klogere på, hvorfor en elbil er en god investering.

- Vi skal have flere til at køre i fuldelektriske biler. Det er nødvendigt for at passe på klimaet. Alene af den grund er det en god investering, men man kan også spare penge på brandstof, fortæller Camilla Messer Thomsen, der er sekretariatsleder i Elbilforeningen. Hun har blandt andre Michael Ovesen med, der siden maj har kørt elbil. Det er et skifte han aldrig har fortrudt.

- Man kører fantastisk i elbiler. De har typisk mere ekstraudstyr, så det er lækre biler, siger han. Han maner desuden også en fordom om elbiler til jorden. Nemlig den, at det er svært at finde ladestandere.

- Der findes en masse apps, der viser dig vej til ladestanderne, og nu kan man også se mange af dem i googlemaps. Derudover oplader mange dem jo hjemme, så det er ikke så ofte, man har brug for ladestandere. Jeg kan eksempelvis køre til og fra arbejde en hel uge på en opladning.