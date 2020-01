Her den danske elbil Hope Whisper fra 1981 -produceret i Hadsund, som desværre aldrig blev nogen stor succes.

Elbilens fantastiske historie og nutid

Helsingør - 29. januar 2020 kl. 10:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udstillingen »ELBILER PÅ VEJ – og det har de været længe!« åbner på Danmarks Tekniske Museum 2020 ser ud til at blive gennembrudsåret for elbiler med flere end 30 nye modeller og en voksende interesse blandt bilejere. Men faktisk er elbilen ikke noget nyt fænomen. Allerede omkring år 1900 kørte der elbiler rundt i de københavnske gader. Hvad der skete i mellemtiden og hvor er vi på vej hen nu præsenteres i den nye udstilling »ELBILER PÅ VEJ - og det har de været længe!« der åbner den 30. januar på Danmarks Tekniske Museum.

Har du overvejet at købe en elbil? For bare få år siden var det for mange slet ikke en del af overvejelserne ved et bilkøb. Men i dag er situationen anderledes, og selvom markedsandelen kun ligger på 3%, ser det ud til, at elbilen er på vej til at få sit folkelige gennembrud. Elbiler er i dag vokset til at være mere end et lille kuriosum og alle de store bilfabrikanter investerer massivt i udvikling af elbiler.

Fiasko og udvikling

I udstillingen »ELBILER PÅ VEJ - og det har de været længe!« ser vi på elbilens historie i Danmark med blandt andet den legendariske Ellert, Hope Whisper, som kørte galt under præsentationen i Forum i 1983, og solcelle-hybridbilen Toria Connector, der med sit imponerende udseende forsøgte at lægge et nyt lag på elbilen - desværre lidt før teknologien var ordentligt udviklet. I udstillingen præsenteres også det univers af elbiler som er på markedet i dag.

Nyt samarbejde Åbningen af »ELBILER PÅ VEJ - og det har de været længe!« er også startskuddet for samarbejdet mellem Danmarks Tekniske Museum og eleverne fra FGU Øresund, som blandt andet har bidraget med det flotte grafiske arbejde til udstillingen og catering til åbningen. FGU Øresund har siden sommerferien haft delvist til huse i samme bygninger som museet, og ambitionerne er at museets ansatte og skolens elever og lærere løbende skal udvikle mange nye projekter sammen. "Samarbejdet med museet er en unik mulighed for at udøve den praksisrettede undervisning, som FGU Øresund bruger målrettet i arbejdet med at motivere skolens elever til videre uddannelse eller job" fortæller Tommy H. Widriksen, uddannelsesleder for FGU Øresund.

»ELBILER PÅ VEJ - og det har de været længe« åbnes torsdag den 30. januar kl. 14. Alle er velkomne til udstillingsåbningen, hvor der vil være gratis adgang til museets udstillinger og en lille forfriskning.