Skorstenen, som her bliver hejst op, får samme farve som de øvrige skorstene. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra skorsten har en særlig funktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra skorsten har en særlig funktion

Ny 50 meter høj skorsten på kraftvarmeværket på Energivej skal bruges til at genstarte det østdanske el-system ved større strømsvigt

Helsingør - 03. juni 2021 kl. 20:11 Kontakt redaktionen

I slutningen af maj fik Helsingør Kraftvarmeværk en ny 50 meter høj skorsten. Den gamle del af kraftvarmeværket gennemgår i disse måneder en ombygning, så værket kan være klar til i løbet af sommeren at kunne levere den såkaldte dødstart til det østdanske elnet. Værket er nemlig blevet udvalgt af statslige Energinet til at skulle genstarte hele elsystemet i Østdanmark, hvis det går i sort. Og inden der kan trykkes på knappen, er der blandt andet behov for en ekstra skorsten.

- Vi ser frem til afslutte ombygningen, og den nye skorsten er en vigtig milepæl i dette arbejde. Der skal et kraftværk til at genstarte så stort et elsystem ved strømsvigt og dermed levere den nødvendige forsyningssikkerhed til boliger og erhverv. Det er en opgave, som solceller og vindkraft ikke kan løse, siger energichef i kommunalt ejede Forsyning Helsingør Hans Peter Balle i en pressemeddelelse.

Han uddyber, at kraftvarmeværket med sine nye egenskaber bidrager til at understøtte plads i elsystemet til flere vedvarende energikilder, og dermed hjælper værket den grønne omstilling på vej.

Udvider sig i varmen De tre stålelementer til skorstenen blev løftet og hejst på plads en efter en af et par store kraner - med hjælp fra specialister. Den nye skorsten er cirka 50 meter høj og har en diameter på 4,2 meter. Det er noget bredere end de øvrige skorstene på Helsingør Kraftvarmeværk, og det skyldes primært, at røgen ud af den nye skorsten er meget varmere, cirka 550 grader C, og derfor fylder røgen mere end normalt. Skorstenen bliver faktisk en halv meter højere, når den er i drift på grund af varmeudvidelsen af stålet.

Årsagen til den høje røgtemperatur skyldes kravene til hvor hurtigt og hvor længe effekten skal leveres. En så hurtig belastning kan kedlen, som røgen normalt går igennem efter gasturbinen, ikke klare, og det er heller ikke sikkert, at der på opstartstidspunktet er plads på fjernvarmenettet til, at man kan komme af med varmen. Derfor skal der etableres et "bypass", så røgen går direkte til skorstenen efter gasturbinen.

Der er i øvrigt valgt samme violette farvekode som skorstenen på biomasseanlægget.