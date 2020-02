Ekstra-foredrag om Espergærde i 50'erne

Tilstrømningen til Kjeld Damgaards foredrag i november om Espergærde. Mørdrup og Tibberup var så stor, at Historisk Forening for Espergærde og Omegn sammen med Kjeld Damgaard har besluttet at gentage foredraget. Det afholdes på Espergærde Bibliotek torsdag den 20. februar kl. 19.15.