Ekstra åbent for morgenfriske håndværkere

Snart bliver der en time ekstra for håndværkere og andre virksomheder, der har købt erhvervsmærkat,til at bruge genbrugspladsen ved Skibstrup. Fra tirsdag den 14. april indfører genbrugspladsen en særlig time kun for erhvervslivet fra kl. 7.00 til 8.00 på hverdage. Den udvidede åbningstid gælder kun for de virksomheder, der har købt erhvervsmærkat og er midlertidig, indtil andet er meldt ud. Forsyning Helsingør vil vurdere situationen og behovet dag for dag afhængig af besøgstallet.

- Vi vil gerne hjælpe de lokale erhvervsdrivende gennem coronakrisen på bedst mulig måde. Derfor udvider vi nu vores åbningstider med en ekstra time om morgenen kun for håndværkere og andre med købt erhvervsmærkat. Vi kan ikke love, at bilkøen helt forsvinder, men vi kan forhåbentlig minimere ventetiden, så det bliver hurtigere for erhvervsdrivende at komme af med affaldet og hurtigere at komme videre til dagens første kunde, forklarer Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør,der både opfordrer det lokale erhvervsliv til at benytte den nye service og samtidig have forståelse for, at der i den øvrige åbningstid skal være plads til alle - også de private borgere, der har betalt for adgangen via den årlige affaldstarif.