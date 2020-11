Eksplosionsfare: Flere biler brød afspærring

Se billedserie De tre teknikere var i fud gang med at reparere skaderne på gasledningen. Foto: Christopher Valeur

Der var dramatik fra morgenstunden af, da byggearbejdet omkring det gamle Helsingør Hospital førte til en overgravet gasledning, der havde risiko for at forårsage en eksplosion.

Helsingør - 06. november 2020 kl. 19:36 Af Christopher Valeur

En overgravet gasledning ved Moselundsvej i Helsingør udgjorde fredag morgen en fare for at forårsage en eksplosion. Nordsjællands Politi opfordrede derfor alle personer, der befandt sig udendørs i området ved Esrumvej, nord for Lindevangsvej, øst for Klostermosevej og vest for Spættevej, at søge væk fra området. Det skrev politiet på Twitter.

Samtidig opfordrede de personer, som befandt sig indendørs i samme område, at slukke for ventilationen, lukke døre og vinduer samt holde sig væk fra vinduerne på grund af eksplosionsfaren ved den overgravede gasledning.

Pressetalskvinde Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi oplyste undervejs, at politiet fik anmeldelsen kort efter klokken otte.

- Vi har spærret af derude og brandvæsnet er på stedet. Gasselskabet er også på vej, sagde hun fredag morgen.

Brød afspærring Ved 10-tiden oplyste Nordsjællands Politi, at der var lukket for gassen, og at politiet ville ophæve afspærringerne, hvilket de gjorde cirka klokken 10.30. Afspærringen havde inden da dog ikke afholdt adskillige biler fra at køre over Politiets afspærringstape, der til sidst bare lå hen på jorden. Undervejs havde en enkelt bil trods alt respekteret afspærringen, men da han så en anden bil køre forbi, gjorde han det ligeså. Alle bilerne skulle ind på byggepladsen mellem Esrumvej og det gamle hospital, hvor der netop nu bygges nye lejligheder. Direkte adspurgt om de kendte til situationen, fortalte de, at de ikke havde hørt om nogen overgravet gasledning. Dette til trods for, at den overgravede gasledning var mindre end 100 meter fra dem.

Anden gang på få dage Da gasselskabet Evida kom derud, blev der arbejdet roligt og forsigtigt. Her arbejdede tre teknikere på at reparere skaderne, hvilket de vurderede ville tage 2-3 timer. Det er ikke mere end et par dage siden, at en gasledning på Strandvejen mellem Hornbækvej og Mørdrup i Espergærde blev overgravet. Her blev beboerne i de nærmeste ejendomme evakueret. Teknikerne fra Evida kunne dog fortælle, at de typisk kommer ud til 1-2 overgravede gasledninger om dagen, og at det derfor er et ret normalt fænomen.

Børn holdt inden døre Faren for en eksplosion fik områdets daginstitutioner og skole til at tage deres forholdsregler.

- Dagtilbuddene i området har fulgt politiets anvisninger, og det betyder, at man er gået indendørs, har lukket vinduer og rullet gardinerne ned. Det er politiet, der udstikker kursen, og dagtilbuddene handler på baggrund af deres anvisning, fortæller Martin Deichmann, kommunikationschef i Helsingør Kommune.

Det samme gjorde sig gældende på Nordvestskolen, hvor man fulgte politiets anvisninger. Det fortæller Daglig Pædagogisk Leder på skolen, Søren Pedersen.

- Jeg så politiets opfordring til at blive indendørs, hvorefter jeg forklarede situationen over højtaleren til elever og lærere. Efterfølgende gik jeg rundt og tjekkede, at alle elever havde lærere omkring dem. En halv times tid efter meddelte Nordsjællands Politi, at gassen var blevet lukket, og vi derfor kunne fortsætte vores dag igen. Eleverne klarede situationen flot og var søde som altid, fortæller Søren Pedersen.