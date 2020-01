Se det interne dokument og kortet over Nøjsomhed ved at klikke videre i billedserien.

Eksperter: Nye oplysninger om opsigelser i ghetto er foruroligende

Helsingør Kommune og boligselskabet Boliggården har bevidst valgt at tvangsflytte beboerne i opgange ved de blokke i Nøjsomhed med flest ikke-vestlige beboere, viser interne papirer. Det vækker kritik fra Institut for Menneskerettigheder, der mener, at det virker diskriminerende og ulovligt.

Igennem en aktindsigt i Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen, som består af byrådsmedlemmer, kommunen og repræsentanter fra boligselskabet bag Nøjsomhed, der arbejder med boligområdet, fremgår det, at man har valgt at opsige de opgange med flest ikke-vestlige beboere.

