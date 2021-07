Se billedserie Børnehuset Nyrup og daglig leder, Eva Meyer (th.) har tidligere modtaget prisen som årets daginstitution, og nu gør børnehaven sig igen bemærket med et noget specielt tiltag. Foto: Kenn Thomsen

Ekspert om treårige i bestyrelser: - Vigtigt der ikke kommer fuld børnemagt

I Børnehuset Nyrup i Kvistgård opretter de landets første børnebestyrelse, så børnene får større indflydelse på deres dagligdag i børnehaven. Ekspert ser både fordele og ulemper ved den opsigtsvækkende ide

Helsingør - 17. juli 2021 kl. 04:20 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Som de første i landet, vil Børnehuset Nyrup i Kvistgård efter sommerferien oprette en decideret børnebestyrelse.

Børnehaven er i forvejen kendt for at gå nye veje, og i 2018 modtog institutionen prisen som Danmarks bedste dagtilbud af Børne - og Undervisningsministeriet på grund af deres nytænkning.

Nu har Børnehuset Nyrup lanceret et nyt og meget opsigtsvækkende tiltag. De ønsker at give børnene større medbestemmelse, og det kommer til at ske gennem en børnebestyrelse, hvor de tre - femårige fremover skal diskutere børnehavens retning. Og de mener det altså seriøst, fortæller Børnehuset Nyrups leder Eva Meyer:

- Vi leger ikke bare, at børnene har medbestemmelse. Vi lader dem få det. Det er børnene selv, der er bedst til at fortælle os, hvad de ønsker i deres børnehaveliv, siger hun til mediet Mandag Morgen.

Umiddelbart kan alt diskuteres i børnebestyrelsen, og de små bestyrelsesmedlemmer kan se frem til at skulle vende store emner lige fra nedskæringer til indkøb til indretning af børnehaven.

Børn skal føle sig hørt Sofie Münster er fast børne - og forældreekspert på GO' Morgen Danmark, og hun står bag virksomheden Nordic Parenting med adresse i Helsingør. I udgangspunktet er det en rigtig god ide at lytte til børnenes ideer, siger hun, men eksperten ser også flere udfordringer ved at gøre det i form af en bestyrelse.

- Ved at formalisere inddragelsen, bliver pædagogerne og lederne mindet om at børnene har en stemme, og det er godt, hvis børnene føler sig hørt. Men du kan stille børn et spørgsmål en dag, og næste dag får du et andet svar, og derfor skal børn ikke træffe bindende beslutninger. Børn skal tages alvorligt, men ikke bogstaveligt, forklarer Sofie Münster.

For meget af det gode Eksperten stiller sig særligt kritisk over for planen om, at børnene skal inddrages i beslutninger omkring driften. Børn er gode til at leve i nuet, de tænker generelt meget kortsigtet, og så har de meget svært ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger, hvorfor det ikke nødvendigvis er fornuftigt at spørge dem om noget så komplekst.

- Den del er overambitiøs. Det er nogle alt for abstrakte spørgsmål at stille en femårig. I forhold til eksempelvis indkøb er børnene indrettet til at maksimere deres glæde her og nu, og derfor ser de sandsynligvis helst, at børnehaven med det samme går ud og køber en helt masse legetøj. Men måske er det i virkeligheden bedre på længere sigt, at pengene blev sparet op, så legepladsens rammer kunne forbedres, siger Sofie Münster til Frederiksborg Amts Avis.

Hun roser dog Børnehuset Nyrup for initiativet, og hun er sikker på, at der nok skal komme en masse gode ideer ud af mini-bestyrelsen hen ad vejen.

Skal i stemmeboksen Når børnene bliver afleveret efter sommerferien, skal de ikke bare lege derudaf. De skal nemlig også gennemføre en valghandling. For som det sig hør og bør skal der være valg til bestyrelsen, hvor børnene skal stemme på den af deres legekammerater, de synes er bedst egnet til at repræsentere dem. Alle aldersgrupper skal efter planen være repræsenteret i børnebestyrelsen, og dermed vil det yngste medlem være tre år gammel.

Børnehuset Nyrups leder Eva Meyer forudser dog, at valgprocessen nok bliver lige lovlig vanskelig for de yngste at forstå, og derfor tænker hun, at de voksne skal hjælpe til i større eller mindre grad.

Og det er fornuftigt, vurderer Sofie Münster - der i 2018 blev udnævnt som formand for regeringens opdragelsespanel - for hvis ikke de voksne tager styringen, ender børnene sandsynligvis bare bundforvirrede og kede af det.

- Der ligger forhåbentlig en masse pædagogiske overvejelser bag, men at børn skal vælge nogle over andre er svært. Der er det nok bedst, at de voksne tager styringen, siger Sofie Münster.

Helsingør Kommune er blevet en såkaldt frikommune, hvorfor en række regler indenfor dagstilbudsområdet er blevet tilsidesat i en treårig forsøgsperiode. Det er i den sammenhæng, at landets nok yngste bestyrelse snart ser dagens lys.