Eksperimenterende koncert for hele familien på Elværket

Musikhuset Elværket og Helsingørs eksperimentelle multimediekunst-platform inviterer stolt tre artister til at optræde fredag 16.oktober klokken 18.00.

Her kan man opleve Claus Poulsen, Danmark nye internationalt tournerende 'free-jazz noise' kunstner - Hjelte Bested Màlle's Tromleorkesteret, som er en kæmpe musikmaskine, og sidst men ikke mindst, kvintetten NoizeLiz.

Helsingørs eksperimentelle multimediekunstplatform præsenterer de nye kunstsprog og fører nye eksperimentelle verdener sammen. Helsingør har brug for en eksperimentel multimediekunstplatform, og den har haft sin plads i Musikhuset Elværket lige siden Zlatko Buric's »Blodoffer for elværket« i 1991 og frem til en klassisk Indisk koncert i oktober i år.

Elværket og Helsingørs eksperimentelle multimediekunstplatform har for eksemepel samarbejdet med den store montagemester Stephen Schwartz, der for nylig er død, men kendt i verden for sine feltoptagelser og radioredigering i realtid. Peter Ole Jørgensen, TS Høg, Zlatko Buric, TIG, Snøleoparden, Bjørn Svin, DJ Hvad, Tømrer Claus, Claus Poulsen, Daniele Ledda, Dalila Kaios, Danilo Mdc, Olsen , KGL kunstakademi, Finn Thybo Andersen, Pipaluk Supernova, Andreas Bennetzen, syv forestillinger med NY-cirkus med gruppen Det Store Rum, Kirsten Dufour, Harald Toksværd og mange flere. Den eksperimentelle platform har inspireret mange unge kunstnere i deres samarbejde med mere etablerede kunstnere i årenes løb, og endvidere skabt samarbejde med andre lokale institutioner.