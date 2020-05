Eks-formand: Politikere tager usaglig hensyn i lokalplan for erhvervsområde

På det seneste byrådsmøde mandag aften var det en uventet sag, der gav anledning til den hårdeste og længste debat. Det drejede sig nemlig om godkendelsen af et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg for den nordlige del af Kvistgårds erhvervsområde. Et område, der tidligere havde været udlagt til transport- og logistikformål i Fingerplanen, men som det blev muligt at ændre på ved revisionen af den planen, som i mere end et halvt århundrede har lagt grundlagt for den fysiske planlægning og udbygning af hovedstaden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her