Sådan ser det reviderede projekt ud, som skal have navnet Bronzehaven. IIlustration: Fischer Ejendomme A/S

Ejendomsudvikler ønsker mere etagebyggeri og færre rækkehuse

Store dele af Espergærdes erhvervsområde er ved at blive omdannet til boliger. Mere præcist er der i lokalplanen for området givet plads til over 700 boliger.

Men inden et af de store byggerier af området for alvor er sat i gang, så søger Fischer Ejendomme A/S, der står for projekterne på Sandvik- og Coloplastgrunden om en række dispensationer for lokalplanen, når det kommer til byggeriet på Coloplastgrunden, som ligger på Hovvej/Højvangen. Det fremgår af dagsordenen til mødet mandag i By-, Plan- og Miljøudvalget.