Det var her i grusgraven i Plejelt, at en 29-årig mand i januar blev forsøgt dræbt. Nu efterlyser politiet den formodede gerningsmand i hele verden.

Efterlyst for drabsforsøg sigtes også for guldsmederøveri med million-udbytte

En 29-årig Hells Angels-rocker, som mistænkes for at stå bag et drabsforsøg i Plejelt i januar måned i år, sættes nu også i forbindelse med det grove røveri, som fandt sted i slutningen af januar i år i guldsmedeforretningen »Min guldsmed« i Nærum Vænge. Det kom frem i et grundlovsforhør i Retten i Helsingør i går, hvor den 29-årige blev fremstillet in absentia - det vil sige, at han ikke selv var til stede i retten.

