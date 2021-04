Drengen på billedet er en af de mange børn, der blev sendt til fotografen i matrostøj. Matrostøjet blev også brugt på danseskolen til konfirmationen og som uniform på kostskoler etc. Moden stammer helt tilbage fra midten af 1800 tallet. Foto: Museet for Søfart

Efterlyser billeder af børn i matrostøj

M/S Museet for Søfart er på jagt efter fotos af børn i matrostøj. Fotografier af de mange mere eller mindre artige børn, der blev sendt til portrætfotografen eller på danseskole iført matrostøj. De fotos fortjener at blive set, og M/S Museet for Søfart vil gerne vise dem frem. Både på sociale medier og i en miniudstilling i forbindelse med museets særudstilling "OCEANISTA - Havet & moden gennem 100 år". Udstillingen viser hvordan moden har været inspireret af søfarten, og det er matrostøj til børn et godt eksempel på.