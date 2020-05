Efterforsker mulig forbrydelse i solcenter

Nordsjællands Politi er i dets elektroniske døgnrapport, der udsendes til alle interesserede, meget lidt meddelsomme, når det kommer til en episode, der blev anmeldt mandag 17.47. Her lød det, at politiet havde undersøgt en mulig forbrydelse i et solcenter på Stengade efter en anmeldelse. Her havde man været på stedet for at tjekke eventuelle tekniske spor og videoovervågning.