Efterårsferie på Danmarks Tekniske Museum

I det magnetiske og elektriske værksted kan man træde i H.C. Ørsteds fodspor og lave eksperimenter med magneter, lave en elektromagnet eller bygge et kompas at tage med hjem.

Museet har også et minitog, som kører udenfor på en 850 meter lang bane med afgang fra stationen ved parkeringspladsen. Togene kører kun tirsdag, onsdag og torsdag i efterårsferien. Her kan du få vind i håret, men desværre kører toget ikke, hvis det regner.

Det koster 25 kroner per person at køre med toget.

Museet har åbent alle dage i efterårsferien fra klokken 10 til 17 (også mandag) samt onsdag til klokken 21. Entré er gratis for børn under 18 år og er 95 kroner for voksne. Det er ikke nødvendigt at bestille billet.