Efter trussel om skoleskyderi: Krisepsykologer står klar

Og nu stiller et beredskab af krisepsykologer sig til rådighed, hvis elever eller lærere oplever eftervirkninger, som de gerne vil have talt igennem.

Tirsdag morgen klokken 9 fik 300 elever og 30 lærere besked om at låse sig inde i skolens lokaler på grund af en anmeldelse om, at en kvinde var mødt op på skolen med et våben.

Tre af skolens kursister blev anholdt og afhørt, og skolens bygninger blev undersøgt, men der blev ikke afsløret noget mistænkeligt. Derfor arbejder politiet nu med teorien om, at det var en falsk anmeldelse.

Tirsdag, da faren var drevet over, blev alle samlet til et informationsmøde i skolens kantine, hvor skolens daglige leder Robert Mc Cluskey kunne opsummere dagens hændelse og fortælle, at blev stillet krise-psykologhjælp til rådighed. Undervisningen blev aflyst resten af dagen.

Onsdag har der været normal skoledag. Dagen startede dog med, at klasserne også snakkede begivenheden igennem.

- Vi anerkender, at man kan reagere meget forskelligt, nogen vil stadig være meget berørte, andre vil ikke være det – og det vil være plads til begge dele. Skolen har derfor fra kl. 08 i morges et tilbud om krisepsykolog, samme tilbud har vi igen i morgen torsdag, også fra kl. 8-16. Hvis man herefter har brug for krisepsykolog, henvender man sig blot til skolen, så får vi det arrangeret, fortæller rektor Ruth Kirkegaard i en pressemeddelelse.

De tre kvinder, der blev anholdt som følge af truslen, bliver også støttet professionelt.