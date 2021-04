Se billedserie Trods blæsevejr, så var der torsdag eftermiddag masser af gæster på den klassiske Helsingør-café Miss Coffee. Foto: Andreas Norrie

Efter stor genåbning: Så travlt havde caféer og barer

Restaurationsbranchen i Helsingør havde en god, men forsigtig start på genåbningen, hvor vejret og bordreservation satte en stopper for, at der ikke kom flere gæster.

Helsingør - 23. april 2021 kl. 09:25 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Onsdag den 21. april var dagen, hvor danskerne endelig kunne få lov at slukke tørsten på deres foretrukne værtshus, eller få en kyllingesandwich fra deres yndlingscafé. Barer, caféer og restauranter havde ikke haft åbent for andet end take away siden december måned sidste år, men efter knap fem måneders ventetid kom genåbningsdagen til stor glæde for ejere i restaurationsbranchen.

- Det var forrygende at åbne. Virkelig dejligt. Alle stamgæster var på deres plads. Men stuen var ikke fyldt hele tiden på grund af restriktioner, og ligeså snart der var, så havde man ikke så meget plads at gøre godt med. Det er lidt ærgerligt, fortæller indehaver af Miss Coffee, Nicolas Husum.

Vejret en faktor Det var på forhånd svært at forudse, om potentielle kunder ville holde sig væk på grund af restriktionerne med coronapas og bordreservation, eller om savnet efter deres stamsted var så stort, at de mødte op alligevel. Også vejret har svinget, hvilket naturligvis også er en faktor for at tiltrække kunder.

- Det blæste og var en smule koldt. Havde vi åbnet en dag eller to før, så havde det været noget helt andet, for der var det godt vejr. Der er ingen tvivl om, at coronapas og bordreservation en halv time i god tid har haft stor indflydelse, fortæller Christian Wittendorf, ejer af Café Kaiser.

En fremtid uden hjælpepakker Caféer, restauranter og barer ser ind i en fremtid, hvor de ikke længere får hjælpepakker. Derfor er det vigtigt, at der kommer kunder til, så der igen kan komme penge ind på kontoen.

- Jeg tror, at vi lå omkring 20 procent under en normal omsætning for en onsdag, fortæller Christian Wittendorf.

Også Borgerkroen havde en fin onsdag, da de endelig åbnede dørene, efter at have været lukket i månedsvis.

- Vi havde en rigtig fin omsætning. Det er svært at sige, hvor god en omsætning det var, for vi kan ikke spejle os i tallene fra sidste år, for der var vi også lukket. Vores omsætning svarer til en god hverdag i vintermånederne, hvis man skal sammenligne, fortæller Tina Jørgensen.

Bordreservation skræmmer En ting, som de besøgende på byens caféer, restauranter og barer har skullet vænne sig til, er coronapas. Ingen af de tre ejere oplevede dog konflikter eller misforståelser i forbindelse med håndhævelse af coronapasset onsdag. Tværtimod var gæsterne meget positive, og flere af dem stod klar med passet i hånden, inden de kom ind. Til gengæld er ejerne ikke særligt begejstrede for, at kunderne skal reservere bord en halv time inden, at de kommer.

- Den halve time, den forstår jeg ikke. Jeg synes, at det er helt fair med coronapas og afstandskrav, men så er vi også home safe. Jeg læste, at undersøgelser viser, at 80 procent, der tager på café, er walk-ins. Det er en stor del af vores gæstemængde, som ikke plejer at bestille og nu pludselig skal, siger Christian Wittendorf.

Nicolas Husum, indehaver af Miss Coffee, har også svært ved at se logikken i bordreservation, og han savner, at politikerne redegør for logikken bag.

- Medmindre der er noget, som jeg har misforstået, så er det en meget dum ide. Jeg har hørt interviews med forskellige politikere, hvor de ikke kunne komme med en logisk forklaring på, hvad bordreservation gør. De burde gøre det nemmere for os at åbne, ikke sværere. Det kan ødelægge meget for genåbningen af caféer, der i forvejen har haft det svært. Der er corona og man skal passe på, men jeg kunne godt ønske mig, at det var lidt bedre gennemtænkt, siger Nicolas Husum.

Hellere bordreservation Tina Jørgensen føler også, at det er dumt, men ser hellere bordreservation som restriktion, end at der eksempelvis skulle være færre kunder pr. kvadratmeter.

- Rigtig mange steder giver det ikke god mening at give reservation 30 minutter før. Hos Borgerkroen har vi mange der alligevel bestiller bord, og hvis det er på den måde, at de laver begrænsninger, så vil jeg hellere have det, end at de kræver mere plads mellem gæsterne, for så vil vi ikke kunne få folk ind, siger hun.

