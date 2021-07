I 2023 skal lejlighederne og rækkehusene på Triumphgrunden stå klar til indflytning, men nu er der væsentlige ændringer i planen for byggeriet. Det sker af hensyn til naboerne, og mod totalentreprenørens oprindelige ønske. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Efter støj, rystelser og naboklager: Nu stiller kommunen nye krav til kæmpe byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter støj, rystelser og naboklager: Nu stiller kommunen nye krav til kæmpe byggeri

Planerne for byggeriet på Triumphgrunden, der har skabt frustrationer over støj og rystelser i Espergærde, ændres nu væsentligt. Perioden hvor der piloteres bliver forkortet markant

Helsingør - 22. juli 2021 kl. 14:06 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

På Triumphgrunden i Espergærde er der 240 nye boliger på vej. Det kræver en stor ordentlig omgang pilotering, da op mod 1500 pæle skal bankes i jorden for at sikre et solidt fundament for bygningerne, der bliver i fem etagers højde. I løbet af sommerferien har totalentreprenøren Raundahl og Moesby udført en såkaldt prøvepilotering, og larmen samt rystelserne herfra skabte omgående stor harme i Espergærde.

Især naboerne frygtede, hvordan støjgenerne ville blive, når piloteringen først for alvor gik i gang, og der var da også lagt op til at nedramningen af de 1500 pæle ville tage et halvt år.

Hvis tidsplanen holdt, ville bankeriet således være overstået i begyndelsen af 2022.

Forkortet flere måneder Men nu er der godt nyt til de trængte naboer. De skal nemlig overskue en langt kortere piloteringsperiode end først udmeldt.

Helsingør Kommune har således stillet krav om, at perioden for pæleramning holdes på syv uger mod ansøgers oprindelige ønske, fremgår det af en afgørelse hos Center for By, Land & Vand.

Og det er absolut ikke den eneste markante ændring, som der er truffet afgørelse omkring.

Morgenfreden er reddet Pælene skal stadig i jorden, da det er vurderet til at være en nødvendighed i forbindelse med opførelsen af lejlighederne.

Men nu hvor tidsperioden til at få det klaret er forkortet med flere måneder, vil det så betyde, at der skal arbejdes dag og nat?

Nej, det gør det ikke. For som et yderligere krav har Helsingør Kommune besluttet, at der kun må piloteres i hverdagene i tidsrummet mandag til torsdag fra 8.00 til 16.00 og fredag fra 8.00 til 14.00.

Maskiner får støjdæmpning Til gengæld er der givet dispensation til at entreprenøren må benytte flere rammemaskiner på en gang. Som en betingelse for denne dispensation skal der etableres støjdæmpningstiltag på rammemaskinerne i form af støjdæmpningskapper.

Helsingør Kommune begrunder i sin afgørelse projekt-ændringerne ud fra et overordnet ønske om at begrænse generne fra støj og vibrationer:

- Der vil blive benyttet to rammemaskiner, da støjen fra pæleramning dermed begrænses til en så kort periode som muligt. Samtidig begrænses den daglige støjbelastning til tidsrummet kl. 8 - 16 (og fredag kl. 8 - 14), således at støjgener i tidsrum, hvor beboerne i området typisk har fri, så vidt muligt undgås.

- Helsingør Kommune vurderer, at pæleramningen under alle omstændigheder vil give anledning til gener for beboerne i området. Kommunen vurderer dog, at arbejdets tidsmæssige udstrækning med de foreslåede tiltag er begrænset meget væsentligt i forhold til den oprindelige ansøgning.

På trods af støjdæmpningen vil støjniveauet blive hævet en anelse i arbejdsperioden fra 81 db til 84 db, vurderes det af kommunens byggesagsområde.

relaterede artikler

Ny får byen en »Triumphbue« 09. maj 2021 kl. 17:45