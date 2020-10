Politiet var hurtigt på plads efter røveriet. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Efter røveri i kiosk: Politiet har kun få spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter røveri i kiosk: Politiet har kun få spor

Gerningsmanden, der forsøgte at begå røveri i kiosken The Corner ved Axeltorv, er endnu ikke blevet fundet. Og der er indtil videre kun et vidne.

Helsingør - 29. oktober 2020 kl. 04:31 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Søndag den 18. oktober klokken 15.44 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om et forsøg på røveri, der var sket kort forinden i kiosken "The Corner" ved Axeltorv. Få minutter efter var politiet massivt til stede. De kunne efterfølgende fortælle, at gerningsmanden havde været i tumult med ejeren af kiosken, hvorefter gerningsmanden stak eller skar ejeren af kiosken i brystet. Gerningsmanden stak derefter af, men uden at få penge med sig.

Nordsjællands Politi har siden da arbejdet aktivt på sagen, men der er ikke meget nyt at komme med i sagen, fortæller efterforsker hos Nordsjællands Politi, Martin Glaring.

- Det er begrænset hvad vi kan sige, da der ikke er meget nyt. Vi har kun et vidne, udover indehaveren af kiosken, så hvis nogen har set noget, så er vi interesseret i at høre mere, siger han.

Typisk signalement Gerningsmanden beskrives som en mand på 175-180 cm. Han var iført sorte sko, en sort jakke med logo på højre skulder. Han havde derudover en sort hætte på samt sorte handsker med Nike-logo.

Netop ovenstående signalement giver svære betingelse for politiet, da det er et signalement, som vil kunne passe til mange mennesker.

- Det er et ret almindeligt signalement, især da han var maskeret ligeså, så det er begrænset hvad vi har at gå efter. Vi har dog videoovervågning af gerningsmanden. Vi arbejder på at lukke løse ender, siger Martin Glaring.

På sociale medier har der været rygter om, at gerningsmanden tabte sine penge, da han spillede på spilautomater i kiosken. Det kan efterforskeren dog afvise har været tilfældet.