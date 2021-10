NSPV står for alt fra vedligeholdelse af fodboldbaner til rensning af vandløb. Foto: Allan Nørregaard

Efter rapport: Borgmester vil have kommunen ud af fælleskommunalt park og vej-firma

Hjemtag park og vej-opgaverne og udbyd størstedelen af opgaverne til private. Sådan lyder det nu fra borgmester Benedikte Kiær(K) efter offentliggørelse af konsulentrappport om NSPV.

Helsingør - 21. oktober 2021 kl. 09:37 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Hvis det står til borgmester Benedikte Kiær(K) og den konservative byrådsgruppe, så skal Helsingør Kommune trække sig ud af det paragraf 60-selskabet Nordsjællands Park & Vej, NSPV, som kommunen har ejet sammen med nabokommunen Fredensborg siden 2014.

- Det er grundlæggende udemokratisk, at vi som politikere ikke kan selv kan sætte rammerne for, hvordan arbejdet skal udføres, og vi må henvise borgere og virksomheder til et selskab, som vi ikke har nogen direkte indflydelse på, siger borgmester Benedikte Kiær(K), som er klar til at trække kommunen ud af selskabet. Dette kræver dog, at der viser sig et flertal for det efter kommunalvalget.

En udtræden af samarbejde er dog en større juridisk affære, som også berører en stor gruppe medarbejderes job.

- Jeg er helt med på, at det er en større opgave, men det er noget, som vi har prøvet før. Det gjorde vi med beredskabet, som vi fik tættere på ved at forlade Nordsjællands Brandvæsen og lave vores eget Helsingør Kommunes Beredskab, siger hun.

Kritik af rapport Udmeldingen her midt i valgkampen kommer efter, at NSPV har offentliggjort en konsulentrapport udarbejdet af Deloitte, der blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis i sidste uge. Af rapporten fremgik, at det var meget svært at måle, hvorvidt effektiviteten af selskabets drift var steget eller faldet, da der ikke var nogen såkaldt baseline, et grundlæggende udgangspunkt for en sammenligning. Der var ifølge rapporten heller ikke nogen klar opgaveformulering eller serviceniveau. Omvendt så peger rapporten på, at selskabets timepriser er lave og at opgaverne ser ud til at blive løst til konkurrencedygtige priser.

Det sidste er Kiær dog ikke helt sikker på er tilfældet.

- En så håndfast konklusion gør mig nysgerrig, og derfor har jeg læst den 20 siders analyse et par gange. Og det er primært en sammenligning af timepriser hos NSPV og private leverandører, der ligger bag konklusionen om at være produktiv. Men efter at have læst analysen sidder jeg tilbage med mange spørgsmål. Særligt fordi der står, at sammenligningen af NSPV med private ikke siger noget om de samlede priser for opgaverne, da de kan variere på timeomfang og brug af diverse maskiner og materialer. Men det interessante er netop den samlede pris for sammenlignelige opgaver, siger hun.

Men hvorfor er det først nu, at Konservative stiller forslaget så klart. Du har jo været borgmester i lang tid?

- Jeg har hele tiden været skeptisk og kritisk til konstruktionen. Det kan du også gå tilbage og se på min Facebook og andre steder. Men de faktiske forhold har været sådan, at vi simpelthen ikke har haft flertal for det, siger Kiær

Hun peger på, at hun blandt andet tidligere har taget en sag om manglende vedligeholdelse af legepladser. Ligeledes har hun undervejs fundet ud af, at Nordsjællands Park & Vej lavede vedligeholdelse af et område, som i virkeligheden var ejet af Naturstyrelsen - altså staten - for kommunens regning.

- Jeg har også hele tiden haft forståelse for den kritik de lokale håndværkere har haft. Det er meget svært at konkurrere mod et offentligt selskab som NSPV på den måde, som det fungerer på, siger hun videre.

Total udtræden? Men hvordan forestiller Kiær sig, at en udtræden skal ske?

- Det kan selvfølgelig godt være enkelte opgaver, som bedst kan løses sammen med NSPV. Men kort fortalt mener jeg, at vi skal have vores egen kommunale afdeling, som sørger for at sætte opgaverne i udbud blandt andet til gavn for lokale håndværkere, siger hun.

Skal der også være en egentlig afdeling med egne ansatte?

- Det kan meget vel være, at der skal være en mindre afdeling til grønne opgaver. Det kunne være pasning af eksempelvis idrætsanlæg, hvor der er et ønske om at vende tilbage til "gamle dage" med den nærhed, som der var, siger hun.

Frederiksborg Amts Avis har i forbindelse med sagen også spurgt til, hvorvidt Kiærs mand har interesser i sagen på grund af hans job.

- Min mand arbejder hos firmaet Kathøj som ansat, og kører altså kun lejlighedsvist snekørsel, så der er ingen interessekonflikt eller lignende, siger Benedikte Kiær

S: En kommunal kerneopgave Men et flertal for forslaget kan godt være et stykke væk. I hvert fald, hvis det står til Byrådets næststørste parti.

- Jeg har bemærket, at det er noget, som Konservative vi føre valgkamp på. Men for os er vedligeholdelsen af veje og grønne områder et spørgsmål om kommunal kernevelfærd, så det er bestemt ikke noget, som vi vil røre ved. Det ville da også være underligt, når evalueringsrapporten viser, at der er tale om en veldrevet virksomhed, siger Socialdemokratiets borgmesterkandidat Claus Christoffersen.

- Jeg synes også, at det giver god synergi, at to kommuner går sammen om at løse opgaverne. Det kan vel bedst beskrives som en kommunal succeshistorie, siger borgmesterkandidaten.

