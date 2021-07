Der findes kun ti stillinger som domprovst i Danmark, og Eva Tøjner Götke har sat sig på pladsen i Helsingør Stift. Foto: Miklos Szabo

Efter kaotisk proces: Ny domprovst på plads

På trods af et »udemokratisk« bump på vejen blev det i sidste ende Eva Tøjner Götke, som kan kalde sig ny domprovst i Helsingør Stift

Helsingør - 15. juli 2021 kl. 15:28 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Stillingen har ikke været ledig i tyve år.

I alt den tid har Steffen Ravn Jørgensen siddet solidt på pladsen som domprovst i Helsingør Stift, og det har derfor været spændende, hvem der skulle overtage den høje post.

Før sommerferien gik Steffen Ravn Jørgensen nemlig på pension, og nu er efterfølgeren fundet.

Ny domprovst i Helsingør Stift bliver Eva Tøjner Götke, der altså bliver biskoppens nye stedfortræder, og den 1. august begynder hun for alvor på arbejdet i landets største stift målt på befolkningstal.

Den nye domprovst ser frem til at flytte til Helsingør som by, og hun vil brede domkirken ud, så den ikke bliver en statisk størrelse på Sct Anna Gade.

- Helsingør har en imponerende historie, en særlig identitet, som det er mit indtryk, at den er god til at holde fast i og fejre. Og jeg kan godt lide, at kirken deltager i de historiske markeringer. Jeg glæder mig til at få øje på endnu flere steder, hvor domkirken kan blive en del af byen og være med til at styrke fællesskabet, siger den nyudpegede domprovst til Helsingørstift.dk.

Folkekirken er ikke givet Og noget kan tyde på, at der nu igen vil gå mange år, før stillingen igen bliver ledig. Eva Tøjner Götke kommer fra en stilling som præst ved Thomas Kingo Kirke i Odense, og den holdt hun fast i længe, da hun nåede at være tilknyttet Odense-kirken i hele 27 år. Fra 2014 til 2018 var Eva Tøjner Götke desuden næstformand i Præsteforeningen.

Men nu rykker hun altså til Nordsjælland, og den 57-årige domprovst er klar til at gribe det ansvar, hun føler, der følger med jobbet.

- Vi skal være klar over, at folkekirken ikke er givet. Dens betydning for sammenhængskraften i samfundet er kæmpestor, men kun hvis vi lykkes med at være kirke i den tid, vi lever i. Kirken skal være tydelig med sin vision og mission, siger hun om den kommende opgave, hun står over for.

Eva Tøjner Götke bliver indsat i embedet i Sankt Olai Kirke den 15. august klokken 10.00 af biskop Peter Birch.

Klage over ansættelsen Netop biskop Peter Birch gjorde sig noget upopulær blandt menighedsrådet i forbindelse med ansættelsen af den nye domprovst, da et flertal i menighedsrådet beskyldte ham for at manipulere processen.

Som en del af ansættelsesprocessen skal menighedsrådet nemlig komme med en prioriteret indstilling af kandidaterne, og her følt rådet sig presset af biskop Peter Birch til at vælge bestemte kandidater fra.

Det førte ifølge Kristeligt Dagblad til en skriftlig klage til Kirkeministeriet, og til avisen kaldte medlem af menighedsrådet, Thomas Kok, forløbet problematisk og udemokratisk.

- Jeg oplever, at der er blevet lagt pres på os (menighedsrådet, red.), for at vi skulle vælge nogle bestemte kandidater til prøvegudstjeneste og samtale. Eller sagt på en anden måde: Der var i hvert fald nogle, vi fik at vide, at vi ikke skulle vælge, fordi biskoppen allerede havde besluttet, at han ikke fandt dem interessante, lød det fra Thomas Kok.

I sidste ende faldt valget altså på Eva Tøjner Götke, som privat er gift med Povl Götke. Og kristendommen bliver nok diskuteret derudaf i privaten, da Povl Götke også beskæftiger sig med religion som fængselspræst i Odense og som underviser i teologi i Nuuk.

Stiftskontorchef Anette Nordenbæk oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at der har været ni ansøgere i alt til stillingen.

