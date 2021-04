Kim Backe og Benedikte Kiær viste stolt den nye pullert frem, der skal mindske antallet af køretøjer på Stengade. Foto: Christopher Valeur

Efter indvielse: Derfor kommer der færre biler på Stengade

Den første pullert ved Helsingørs gågader blev fredag eftermiddag indviet, og efter planen vil hele gågade området være lukket for kørende trafik uden lovligt ærinde i dagtimerne til efteråret, når de sidste syv pullerter er sat op.

Helsingør - 17. april 2021 kl. 04:41 Af Christopher Valeur

Første etape af fredeliggørelsen af bykernen blev fredag eftermiddag skudt igang, da borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), første gang aktiverede den pullert, der fremover vil være ved indgangen til Stengade ved Simon Spies Plads.

Første etape Det forløb dog ikke gnidningsfrit, for pullerten havde tilsyneladende lidt sceneskræk, da borgmesteren med et kort aktiverede den. Den forblev nemlig i jorden, men efter et par minutter og nogle ekstra forsøg, rejste pullerten sig fra jorden, og efterfølgende var den blevet mere scenevant, for der fungerede teknologien til UG.

- Det er et kæmpe stort ønske for Helsingør Handel og for os, som færdes her og har oplevet, hvor mange der kører her uden for tidspunkter, hvor de må køre her. En del af budgetaftalen, som vi indgik i efteråret, er derfor, at vi skal sørge for at byen bliver fredeliggjort, så man kan handle uden at være bange for at få en ladbil lige i nakken. For jeg må sige, at hvis man kommer i løbet af dagen, gerne først på eftermiddagen, er der meget trafik, og det skal der ikke være i gågaden, fortæller Benedikte Kiær.

Handel i fred og ro Helsingør Byråd har bevilget 1,68 millioner kroner til at få den kørende trafik væk fra gågaden i dagtimerne, og det kulminerer i efteråret, hvor de sidste pullerter indvies, så der i alt er otte pullerter. Derefter vil hele gågade området værre lukket for kørende trafik uden lovligt ærinde i dagtimerne. Det glæder Helsingør Handel, at der fremover ikke vil være biler i hverdagene i gågaderne fra klokken 11-24, samt i weekenden fra klokken 9-24.

- Det er en kæmpe lettelse for byen, at vi nu kan gå i fred og ro og handle. Det har været et stort ønske for os at få dem op, så vores kunder kan gå i fred og ro, og at butikkerne kan have varer ude uden risiko for, at varerne bliver påkørt af diverse biler, fortæller citykoordinator for Helsingør Handel, Kim Backe.

Stigende problem De køretøjer, der har fået udstedt køretilladelse til at køre i Helsingørs gågader, vil fortsat have lov, men antallet af køretøjer i Helsingørs gågader burde falde markant, når alle pullerter er sat op. I løbet af indvielsens første 20 minutter kom der hele fire køretøjer forbi, der ville køre ind på Stengade, men som ikke havde den nødvendige tilladelse. Problemet har generelt været stigende de seneste år.

- Vi har talt om at få sat pullerter op i nogle år, og problemet er bare blevet værre og værre. I en tid hvor man gerne skal kunne gå med lidt afstand, så duer det ikke, at folk bliver mast op ad husmurene, hvis en bil holder, og en anden bil skal forbi. Det er noget værre rod i en gågade. Man skal komme på det tidspunkt, hvor man må, siger Benedikte Kiær.

På grund af forsamlingsforbuddet på max 10 personer var det en stille indvielse, hvor der hverken var sat flag eller bånd op, der kunne tiltrække nysgerrige borgere.