Efter hærværk: Jeg er knækket og bange

Flere gange har der været udført hærværk mod Jette Stubs konditori, Kagefryd. Senest lørdag, hvor der var blevet skrevet ’krigssvin’, ’Jette’ og tegnet kors med graffiti på cafékonditoriets ruder. ’Jeg er bange, men også stædig’, siger Jette Stub.

Helsingør - 16. februar 2021

På Stengade ligger Kagefryd, der er Jette Stubs cafékonditori. Her bliver der lavet flotte, lækre kager til glædelige begivenheder som bryllupper, konfirmationer og runde fødselsdage. Den sidste tid har det dog ikke været kagerne, der har været i fokus, men derimod en voldsom og personlig hærværk, der er blevet begået mod Jette Stub og hendes forretning.

- På lillejuleaften skrev en kunde til mig og spurgte, hvad der dog var sket nede ved min butik. Hun sendte mig derefter et billede, og så styrtede jeg ned til butikken med min søn. Vi blev fuldstændig chokerede. I løbet af december havde jeg støttet danske krigsveteraner med 5 kroner pr. salg af kardemommesnurrer. Det var der nogen, der var meget utilfredse med, for der var skrevet 'warpig' på vinduerne, siger Jette Stub, hvis søn er korporal i militæret.

'Krigssvin' Hærværket skulle dog vise sig at fortsætte, for da Jette Stub i lørdags skulle vise caféen frem til sin storebror og hans kone, var det et endnu mere forfærdeligt syn, der mødte dem. Et syn, der var kommet i kølvandet på, at hun i tiden forinden havde proklameret, at hun ville donere penge til danske krigsveteraner hver gang, at hun solgte en fastelavnsbolle.

- Alle vinduerne var overmalet med værre og mere personlige ting. 'Krigssvin', 'Jette', og kors på vinduerne. Jeg blev så ked af det. Det er uhørt at behandle mig på den måde. Det eneste jeg gør, er at støtte en sag, der giver penge ud til folk der har været i krig, som ingen økonomiske midler har, eller lider af PTSD, siger Jette Stub.

Graffiti på Nordhavnen Mareridtet skulle dog vare ved. Om søndagen kontaktede en af Jette Stubs venner hende, og fortalte, at der var blevet skrevet grimme ting på Helsingør Nordhavn.

- Jeg blev så ulykkelig og bange, da jeg så hvad de havde skrevet. 'Jette kagefascist myrder børn i Afghanistan', stod der. Det er forfærdeligt, at de vil skræmme et lille menneske som mig, der bare forsøger at køre et cafékonditori, siger Jette Stub. Politiet ville ikke tage sagen

Jette Stub ønskede lørdag aften at anmelde hærværket, men fik at vide, at politiet ikke tager ud til hærværkssager, når der ikke har været personskade. Piben har dog efterfølgende fået en anden lyd.

- Jeg tog kontakt til Benedikte Kiær, som synes, at det er forfærdeligt for mig. Hun kommer i cafeen og køber, så vi vidste hvem hinanden var. Hun skrev, at det skal stoppes, og at hun ville kontakte politidirektøren. Derfor kom to betjente ud mandag morgen. Det var på hendes foranledning, siger Jette Stub.

Stor støtte Det er ikke kun Benedikte Kiær (K), der har fulgt med i sagen. Også folketingsmedlem Birgitte Bergmann (K) vil tage det op i folketinget, ligesom adskillige borgere har udtrykt deres støtte til Jette Stub og hendes familie.

- Jeg har været så ulykkelig og ødelagt, men også så glad for reaktionerne, for jeg har været indhyllet i omsorg. Folk, som jeg ikke kender, skriver til mig, og fortæller, at de vil hjælpe med at male facaden, også selvom de skal gøre det 20 gange. Folk strømmede hertil for at støtte mig. Det gør mig så glad og rørt. På tirsdag vil et firma donere et videoovervågningsanlæg til mig. Det er så stort og rørende, at folk tager det på den måde, fortæller Jette Stub.

Stopper ikke gavmildheden

De sidste dages hærværk ændrer dog ikke på noget for Jette Stubs fremtidsplaner. Hun vil fortsat støtte de gode formål.

- Jeg er bange, men jeg er også stædig. De skal ikke stoppe mig i at støtte en forening, der støtter en god sag. Jeg bliver ved med at støtte og være stolt af det. Jeg er lidt knækket og bange, for det kom tæt på med navn og søn, så det synes jeg er ubehageligt, men jeg fortsætter, siger Jette Stub.