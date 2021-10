Efter forsinkelser: Plejehjemmet Hornbækhave slår dørene op

-Fra Helsingør Kommunes side glæder vi os meget over, at det nu er tid til at beboere og medarbejdere kan rykke ind i nye rammer i Hornbækhave. Der er ingen tvivl om, at det bliver et løft af kvaliteten for de mange mennesker, der kommer til at bo og færdes i huset i hverdagen. Alle har ventet tålmodigt - nu er det endelig tid til at slå dørene op.