Se billedserie Museernes Årbog, som rummer otte artikler om den lokale historie, er nu tilgængelig og kan købes på Helsingør Bymuseum. Her ses forsiden.

Send til din ven. X Artiklen: Efter forhindringer: museernes årbog fortæller spændende lokal historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter forhindringer: museernes årbog fortæller spændende lokal historie

Helsingør - 13. juli 2021 kl. 13:47 Kontakt redaktionen

Efter diverse Coronaforhindringer og -forsinkelser, er Helsingør Museernes årbog for 2020 nu tilgængelig. Medlemmer af Helsingør Museumsforening kan hente årbogen gratis på det genåbnede Bymuseum i Helsingør. Andre kan købe den for kr. 175,00.

Den ny leder af Museerne Helsingør, David Høyer, roser årbogen, som han finder flot og spændende.

- "Museet har netop nu åbnet en ny udstilling på Bymuseet. Dårligt var årbogen leveret, før jeg straks måtte søge til den for at finde et par oplysninger, som indgik i udstillingen, fortæller han.

Som sædvanlig er årbogen blevet til i et samarbejde mellem Museerne Helsingør og Helsingør Museumsforening.

Tom Sinding, formand for Helsingør Museumsforening, finder også, at årbogens kvalitet både fagligt og layoutmæssig er helt i top.

- Nyt er, at årbogen ikke længere indeholder museernes årsberetning. Den skal for fremtiden kun udgives digitalt, hvilket giver plads til flere faglige artikler. En anden nyhed er, at næste årbog for 2021 vil udkomme i november 2021 i stedet for marts 2022. Bogen vil hermed kunne indgå i julesalget, oplyser han.

Otte artikler

Årbogen rummer otte artikler med lokale emner. Tidsmæssigt spænder artiklerne fra 1600-tallet til i dag.

Torben Bill-Jessen har også i dette nummer været i kilderne fra 1600-tallet. På den baggrund har han skrevet en minderune over tårnvægterne, som i mørke og kulde sad i Sct. Olai Kirkes tårn og spejdede ud over byen for at sikre, at der ikke var brande, som bredte sig i den tætte bebyggelse. Det lykkedes godt. Helsingør har aldrig været udsat for en altfortærende ildebrand.

Arkæolog Liv Appel skriver på baggrund af udgravningerne i 2009-2011 om Helsingørs forsvundne bydel på Sanden, hvor Helsingør Skibsværft tidligere lå. Udgravningerne har vist, at det i 1600-tallet fortrinsvis var Helsingørs nederlandske indbyggere, som boede på området. Udgravningerne har bidraget med væsentligt nyt om beboernes boliger, inventar og madvaner.

Kunsthistorisk spor

Ida Lehrmann Madsens artikel om »Malernes længsel mod Nordkysten« bevæger sig i det kunsthistoriske spor. Guldalderens nationalromantiske malere yndede at tage sommerophold på strækningen mellem Helsingør og Hornbæk, hvor de malede landskabsmotiver og billeder af den lokale befolkning. Blandt de mange kunstnere, som er omtalt i artiklen, er Constantin Hansen, Vilhelm Kyhn, P.C. Skovgaard og P.S. Krøyer.

Lone Hvass har kørt det gamle Tikøb Sogns meget store udstrækning tyndt for at opspore de landsbyer og gadekær, som blev opmålt i 1681. I forbindelse med opmålingerne blev det også oplyst, hvor mange kreaturer og heste, der var i de enkelte landsbyer. I denne artikel er der inspiration til mange gode cykel-og vandreture i det gamle Tikøb Sogn.

Retsopgøret

Retsopgøret efter 2. verdenskrig er stadig omdiskuteret. Arkivar Peter Birkelund fra Rigsarkivet har fundet en sag om en »lille fisk« fra Helsingør. Kilderne illustrerer tydeligt, hvordan sagerne mod danske nazister og folk, der havde arbejdet for tyskerne, skrumpede et par år efter krigens afslutning.

I år er det 100 år siden, at Den Internationale Højskole blev oprettet. Søren Launbjerg og Kristof Kristiansen, henholdsvis nuværende og forhenværende forstander for Den internationale Højskole, beskriver her højskolens mange op- og nedture og dens plads i Helsingørs historie.

Hvor ligger Helsingør Gymnasium?

Det spørgsmål er det ikke nemt at give et entydigt svar på. Otto Rühl, som i en menneskealder har undervist i historie og religion på Helsingør Gymnasium, reder trådene ud.

Årbogens sidste artikel handler om restaureringen 2019 af bygningen på hjørnet af Stengade 43 og Stjernegade 1, ejet af Henrik Mohr, hvor skobutikken Amor Sko i mange år havde hjemsted. Bente Thomsen har skrevet om ejendommens historie. Arkitekt MAA Finn Strabo, som stod i spidsen for restaureringsarbejdet, har beskrevet arbejdets forløb.