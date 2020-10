Formand for Ældre Sagen i Helsingør, Manfred Dietrich, synes det er en halvhjertet løsning af Movia. Foto: Christopher Valeur

Efter flextur kritik: Nu tager Movia igen telefonen

Movia åbner atter op for telefonbestilling af flexture, så ældre uden internet igen kan køre med flextrafik. Problemet er bare, at man først skal oprette en profil på Movias hjemmeside.

Helsingør - 01. oktober 2020 kl. 04:27 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Mange ældre borgere har siden den 20. marts ikke kunne bestille flextur hos Movia. Dette skyldes at Movia droppede kontantbetaling på flexturene, for at undgå coronasmitte. Det betød at det heller ikke længere var muligt at bestille flexture over telefonen, da man nu skulle bestille samt betale over internettet på Movias selvbetjeningsside. Internet, som mange ældre ikke har adgang til. Fra den 28. september har det dog igen været muligt at bestille flexture over telefonen. Det eneste det kræver er, at man opretter en profil på Movias hjemmeside. Formand for Ældre Sagen i Helsingør, Manfred Dietrich, er langt fra tilfreds med Movias håndtering af sagen.

- Movia har jo ikke løst problemet. Man har lavet en løsning, hvor det kræver, at mange ældre skal have hjælp. Det er jo ikke en løsning. Jeg er meget kritisk overfor, at man stadig skal bruge internettet til at oprette sig. De bør tilbyde en løsning for personer uden internet, siger han.

Hos Movia håber man, at en pårørende eller ven vil kunne hjælpe personer uden internet med at blive oprettet i Movias systemer.

- Vi ved godt, at nogle borgere ikke har en pc eller netadgang. I de her helt ekstraordinære omstændigheder, som Corona er, håber vi, at en pårørende eller ven kan hjælpe de mennesker, som er afhængige af flextur, og som ikke har mulighed for at oprette sig digitalt. Selv sidder vi i Movia naturligvis klar ved telefonerne for at hjælpe, men det er desværre ikke lovligt for os at oprette kunden i selvbetjeningen over telefonen, selvom vi gerne ville hjælpe, siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.