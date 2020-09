Da det var muligt at møde op til coronatest uden en tidsbestilling var der flere hundrede meter lange køer. Billedet her er fra den 15. september, som var sidste testdag inden tidsbestilling blev indført. Foto: Christopher Valeur

Efter fald i smitte: Coronasmitten stiger igen

Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, så ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune fortsat er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.