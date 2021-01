Efter drab og brand: Politiet lukker tre Bandidos-huse

Fra torsdag klokken 17 og indtil videre frem til den torsdag den 11. februar 2021 klokken 17 er der indført opholdsforbud på tre adresser i henholdsvis Frederiksværk, Hillerød og Helsingør. De tre adresser huser tilholdssteder for personer relateret til grupperingen Bandidos MC, der er i konflikt med grupperingen NNV, og det er denne konflikt, som ligger til grund for opholdsforbuddene.

Det er blandt andet politiets vurdering, at en brand natten til tirsdag i denne uge ved Bandidos MC's tilholdssted i Helsingør var påsat, og at ildspåsættelsen fandt sted som led i konflikten imellem grupperingerne Bandidos MC og NNV.

- Det er komplet uacceptabelt, at konflikten har ført til en brandstiftelse, som kunne have resulteret i, at nogen var kommet alvorligt til skade. Alle, der bor og færdes nær tilholdsstederne, skal føle sig trygge, og det er en af årsagerne til, at der er indført opholdsforbud, fortæller politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, i en pressemeddelelse.

- Vi holder et meget vågent øje med både personerne involveret i denne konflikt og deres tilholdssteder, også selvom der nu er opholdsforbud på adresserne. Med indførelsen af opholdsforbuddene håber jeg, at vi kan minimere risikoen for angreb mod tilholdsstederne, og vi overvejer desuden løbende, om vi skal tage andre værktøjer i brug for at få lagt en dæmper på konflikten, slutter Jens-Christian Bülow.