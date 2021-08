Efter dødsulykke: Minister overlader berygtet kryds til Vejdirektoratet

Sket før

Der er sket flere uheld af mere eller mindre alvorlig karakter gennem 00'erne i krydset, men også i 2012 skete der en dødsulykke. Her var der tale om en kørelærer, der døde, efter en hollandsk lastbil kørte over for rødt og ramte siden af hans bil. Det fik Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), som dengang sad i Folketinget, til at stille spørgsmål til daværende Transportminister Henrik Dam Kristensen (S). Også som følge af beretninger om andre uheld, og at mange kører over for rødt, spurgte hun til, hvilke løsninger, der ville kunne øge sikkerheden i krydset. Hun spurgte også til, hvad ministeren ville foretage sig for at øge sikkerheden, og hvorvidt han ville overveje »etablering af en rundkørsel i stedet for det trefasede lyskryds, som har vist sig ikke at være en god løsning, hvad angår trafiksikkerheden«.