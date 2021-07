Det er den anden dødsulykke på ti år, der sker i det berygtede kryds. I 2012 besøgte den daværende transport Henrik Dam Kristensen (S) krydset med henblik på at få højnet sikkerheden i krydset, der er et statskryds. Foto: Presse-foto.dk

Efter dødsulykke: Det siger Vejdirektoratet om sikkerheden

En 55-årige kvinde mistede tirsdag livet i det berygtede kryds Flynderborgvej/Stubbedamsvej i Helsingør. Krydset varetages af Vejdirektoratet, der løbende har arbejdet på at forbedre trafiksikkerheden her.

Helsingør - 15. juli 2021 kl. 06:06 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er Vejdirektoratet, der står for driften af lyskrydset Flynderborgvej/Stubbedamsvej, hvor en 55-årig kvinde tirsdag morgen mistede livet i en højresvingsulykke, hvor en stribe af mere eller mindre alvorlige sammenstød skete tilbage i 00'erne, og hvor en kørelærer i 2012 mistede livet, da en lastbil kørte overfor rødt og direkte ind i siden på hans bil.

Det er dem, der skal sørge for, at krydset fungerer efter hensigten, og at trafiksikkerheden er i orden, og ifølge områdechef Gertrud Knudsen har direktoratet da også løbende lavet tiltag, der har højnet trafiksikkerheden netop her.

- Det er meget trist at høre, at der er sket en dødsulykke i krydset med statsvejen ved Flynderborgvej og kommunevejen Stubbedamsvej, hvor en lastbil og en cyklist har været involveret. Vejdirektoratet har tidligere udført grundige undersøgelser af krydset bl.a. signaltekniske justeringer i krydset og det nærliggende signalregulerede kryds ved Kongevejen for at forbedre samordningen mellem de to kryds. I den forbindelse har Vejdirektoratet iværksat en række forbedringer såsom bedre oversigtsforhold, forbedret afmærkning mv., skriver hun i en mail til avisen og henviser til ulykkesstatistikkerne for krydset, der viser, at der inden for de seneste fem år - indtil i tirsdags - kun er sket ét uheld i krydset - og dette uheld var uden personskade.

- Der er ikke indrapporteret personskadeuheld i perioden via politiet.

Indsamler viden Hvad der ligger til grund for ulykken kan Nordsjællands Politi endnu ikke oplyse noget om, og derfor er det ifølge Gertrud Knudsen heller ikke muligt at kommentere på de trafiksikkerhedsmæssige aspekter i krydset - ligesom det heller ikke er muligt at oplyse, hvad direktoratet konkret vil gøre videre i denne sag. Hun oplyser dog, at det er en generel procedure efter ulykker i Vejdirektoratets kryds, at der sker en besigtigelse af stedet med henblik på at indsamle viden, som alle relevante parter kan bruge til at højne sikkerheden.

- Vejdirektoratet besigtiger ulykkesstederne sammen med politiet og eventuelt en person fra den pågældende kommune. Vejdirektoratet registrerer data og skriver en intern rapport om ulykken. Udgangspunktet er, at rapporten skal bruges af politi, kommuner og Vejdirektoratet i arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden. På den måde får vi rigtig meget viden om, hvorfor trafikulykkerne sker, og den viden skal vi dele. Jo mere vi ved, jo bedre kan vi forebygge, skriver hun.